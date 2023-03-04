4 марта в 18-м туре чемпионата России «Спартак» сойдется с «Уралом». Игра состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главный арбитр — Виталий Мешков.

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Спартак» фаворитом встречи. Поставить на хозяев можно за 1.60, что приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (21%), успех «Урала» — за 5.39 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы принесет выплату в 5390 рублей.

«Урал» не проигрывает в 13 матчах подряд. Если верите, что екатеринбуржцы продолжат серию, вариант Х2 на предстоящую встречу предложен за 2.42.

Только в одной из последних шести встреч команды забили меньше двух мячей, а четыре игры завершились с четырьмя голами и более. ТБ 2.5 можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.

В последних восьми матчах команды не обменялись голами всего дважды. Вариант «обе забьют» предложен за 1.75. Обратный рынок доступен за 2.07.

Три наиболее вероятных результата, по мнению экспертов:

2:0 в пользу «Спартака» — за 7.42;

1:0 и ничья 1:1 — за 7.75.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года

«Урал» до 11-го тура шел в зоне вылета из РПЛ, но потом команда неожиданно выдала серию из семи матчей без поражений и теперь располагается на восемь баллов выше зоны стыковых игр. В каждом из семи последних матчей в РПЛ «Урал» забивал два и больше гола, причем «Локомотиву» закинул сразу четыре (4:2).

Екатеринбуржцам приходилось обыгрывать «Спартак» в Москве, но сейчас безвыигрышная серия с красно-белыми растянулась на семь матчей — две ничьи и пять поражений подряд. Команде Гончаренко нечего ловить в столице в этот раз — разница команд в классе слишком велика.

У красно-белых беспроигрышная серия из восьми матчей, а по количеству побед (11) команду превосходит только «Зенит» (13). Как и по забитым мячам: у «Спартака» 40, а у питерцев — 47. А еще у москвичей играет лучший бомбардир РПЛ: на счету Квинси Промеса 14 мячей, а в прошлом матче с «Уралом» он забил победный гол.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.60.