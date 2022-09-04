4 сентября в РПЛ состоится матч с приставкой «супер» — московский «Спартак» сыграет с питерским «Зенитом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 19.55 мск. Рассудит встречу Павел Кукуян.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» аутсайдером домашнего матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 3.90, это примерно 24% вероятности исхода. За такую же котировку идет ничья. Успех «Зенита» доступен за 1.96 (52%).

Ставка в 1000 рублей на триумф красно-белых может принести выигрыш в 3900 рублей, чистая прибыль составит 2900 рублей.

Однако есть менее дерзкий вариант за меньшую котировку — «хозяева не проиграют». Он оценен в 1.90.

Букмекеры ожидают результативный матч, ведь все помнят 4:0 в Суперкубке и 1:7 в прошлом сезоне РПЛ. ТБ 2.5 идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.10.

«Обе забьют» можно взять за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.17. Последний матч в Москве как раз завершился 1:1.

За 2.35 доступен пенальти, за не самые большие 2.75 — удаление. Матч ожидается как всегда горячий.

А три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Зенита»:

ничья 1:1 идет за 7.00;

успех гостей 1:0 — за 8.00;

2:1 — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Матч за Суперкубок состоялся всего два месяца назад, и хотя с тех пор «Спартак» играет намного увереннее и интереснее, «Зенит» тоже прибавил. Да, у питерцев не будет Клаудиньо, но широкая заявка команды позволяет без проблем перенести потерю.

Конечно, в гостях сине-бело-голубым будет тяжелее, чем у себя на «Газпром Арене», но все-таки возможности позволят им рассчитывать на положительный результат. А в том, что соперники устроят перестрелку, нет почти никаких сомнений — оборона и у тех, и у других уступает линиям нападения.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.35.