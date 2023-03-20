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Сегодня, 13:15

«Торпедо» — СКА: команда Ротенберга фактически поставит точку в противостоянии

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА 20 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Никита Комаров.
Фото Global Look Press
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20 марта в Нижнем Новгороде состоится третий матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, в котором «Торпедо» сразится со СКА. Игра пройдет на стадионе «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Армейцы ведут в серии со счетом 2:0.

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Букмекерская компания Olimpbet считает СКА фаворитом поединка. Поставить на победу команды Романа Ротенберга можно с коэффициентом 2.16, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (22%), успех «Торпедо» — за 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3100 рублей, а чистая прибыль составит 2100 рублей.

Если верите, что нижегородцы поборются и не проиграют по итогам 60 минут, возьмите 1Х за 1.68.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.17. В шести из восьми матчей СКА в плей-офф прошел «верх» по голам.

На то, что армейцы забросят минимум трижды, котировка — 1.84. На ИТМ2 (2.5) — 1.96.

«Торпедо» довело до овертайма четыре из пяти последних встреч в плей-офф. Дополнительное время в предстоящей игре можно взять за 3.95.

Успех СКА в матче с учетом основного времени и овертайма идет за 1.67, «Торпедо» — за 2.19.

Что касается прохода в следующий раунд, то у экспертов почти нет сомнений, — дальше продвинутся санкт-петербуржцы (1.03). На камбэк нижегородцев с 0:2 можно поставить за 12.25.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — СКА

СКА лидирует в серии 2:0, но обе победы дались армейцам нелегко: в первой игре они дожали соперника в овертайме, а во второй лишь с разницей в одну шайбу (5:4). При этом есть абсолютное ощущение, что у команды Ротенберга все под контролем, и она еще не включила обороты — если надо, это случится в любую минуту.

Победа в третьем матче по сути поставит точку в противостоянии — отыграться с 0:3 против лучшей команды регулярного сезона у «Торпедо» не получится. При этом статистика встреч в Нижнем Новгороде намекает на то, что ничего хорошего хозяевам ждать не стоит: они уступили в основное время в пяти из шести предыдущих встреч, в двух последних — со счетом 2:6. Сейчас счет вряд ли будет настолько крупным, но то что в пользу СКА — вероятность огромна.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.67.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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