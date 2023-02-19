19 февраля в рамках 24-го тура АПЛ встретятся две команды из Лондона — «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты встречи: на победу «шпор» предложен коэффициент 1.90, это около 52% вероятности. Успех «молотобойцев» доступен за 4.20 (22%), даже на ничью идет заметно меньшая котировка 3.70 (26%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Антонио Конте при благоприятном исходе принесет 1900 рублей.

Три наиболее вероятных результата встречи отражают серьезное превосходство «Тоттенхэма»:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «шпор» 1:0 — за 7.00;

• успех хозяев 2:1 — за 8.00.

Команды в этом сезоне встречались в пятом туре и тогда сыграли вничью 1:1, с таким же результатом закончились два последних матча «Вест Хэма» в АПЛ. Поставить на то, что команда Дэвида Мойеса снова как минимум не проиграет «Тоттенхэму», можно за 1.96.

Букмекеры сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в чуть большие 1.96.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.82, «обе забьют — нет» идет за 2.00.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 19 февраля 2023 года

«Шпоры» подошли к матчу на фоне двух поражений подряд: в АПЛ влетели «Лестеру» (1:4), а в середине недели уступили «Милану» в Лиге чемпионов (0:1). В этих матчах не играл основной вратарь команды Уго Льорис, из-за травмы колена он не выступит и против «Вест Хэма». Также у «Тоттенхэма» хватает выбывших в центре поля: Родриго Бентанкур и Ив Биссума точно не сыграют в предстоящем матче. Из-за отсутствия альтернативы Конте даже использует 20-летнего Пап Матисс Сара, который провел 90 минут против «Милана».

«Вест Хэм» же идет в зоне вылета на 18-м месте, но в последнее время выступает неплохо. Команда не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах, хотя встречалась с неслабыми соперниками. Например, в АПЛ «молотобойцы» разыграли по ничьей 1:1 с «Ньюкаслом» и «Челси».

Рекомендуемая ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.96.