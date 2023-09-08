8 сентября Турция примет сборную Армении в пятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится на Новом стадионе Ататюрка в Эскишехире и стартует в 21.45 по московскому времени. Участников группы D рассудит итальянский судья Даниэле Орсато. Онлайн-платформа «Okko Спорт», сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 21.35 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: поставить на коллектив Штефана Кунца можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 70% вероятности. Триумф гостей предлагают с котировкой 9.50 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.41 (19%).

Армения еще ни разу не обыгрывала Турцию — потерпела три поражения с общим счетом 1:6. Ставка на парней Александра Петракова в случае их сенсационного успеха принесет выплату в 9500 рублей.

Встреча соперников в первом туре квалификации пробила «верх» по результативным ударам (2:1 в пользу «лунных звезд» в Ереване). Тотал больше 2.5 мяча на Новом стадионе Ататюрка в Эскишехире доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться имеет Умут Найир. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Высшей лиги среди турецких игроков с 17 голами за «Умраниеспор», а летом перешел в «Фенербахче». Взятие ворот в исполнении 30-летнего форварда оценили за 2.05.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 2.11. На «обе забьют — нет» дали 1.72.

Сборная Армении огорчила турков лишь в одной игре из трех. Очередной «сухарь» в исполнении Хакана Чалханоглу и компании можно взять за 1.88.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию команды Штефана Кунца без пропущенных мячей:

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