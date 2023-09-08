Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Турция — Армения: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 8 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации чемпионата Европы-2024 Турция — Армения 8 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Турция — Армения.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

8 сентября Турция примет сборную Армении в пятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится на Новом стадионе Ататюрка в Эскишехире и стартует в 21.45 по московскому времени. Участников группы D рассудит итальянский судья Даниэле Орсато. Онлайн-платформа «Okko Спорт», сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 21.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
08 сент, 21:45. Eskisehir Stadyumu (Эскишехир)
Турция
Армения

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: поставить на коллектив Штефана Кунца можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 70% вероятности. Триумф гостей предлагают с котировкой 9.50 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.41 (19%).

Армения еще ни разу не обыгрывала Турцию — потерпела три поражения с общим счетом 1:6. Ставка на парней Александра Петракова в случае их сенсационного успеха принесет выплату в 9500 рублей.

Встреча соперников в первом туре квалификации пробила «верх» по результативным ударам (2:1 в пользу «лунных звезд» в Ереване). Тотал больше 2.5 мяча на Новом стадионе Ататюрка в Эскишехире доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться имеет Умут Найир. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Высшей лиги среди турецких игроков с 17 голами за «Умраниеспор», а летом перешел в «Фенербахче». Взятие ворот в исполнении 30-летнего форварда оценили за 2.05.

Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн (сборная Англии). Украинцам не совладать с англичанами. Беллингем и Кейн мощно начали клубный сезон и готовы разрывать в сборной

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 2.11. На «обе забьют — нет» дали 1.72.

Сборная Армении огорчила турков лишь в одной игре из трех. Очередной «сухарь» в исполнении Хакана Чалханоглу и компании можно взять за 1.88.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию команды Штефана Кунца без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 5.70;

  • 1:0 — за 6.45;

  • 3:0 — за 7.50;

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Обсудить
Читайте также
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грузия — Испания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года