8 сентября сборная Испании в поединке отборочного турнира Евро-2024 отправится на выезд к Грузии. Команды встретятся в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Игра начнется в 19.00 по московскому времени по свистку немецкого судьи Даниэля Зиберта. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: победа гостей доступна с котировкой 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 9.50 (9%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Коэффициент на ничью — 5.41.

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Соперники пересекались совсем недавно: в 2021-м провели два матча в квалификации ЧМ-2022, оба закончились в пользу «Красной фурии». Более того, испанцы обыграли Грузию во всех четырех официальных встречах в истории. Вероятность того, что на этот раз «Крестоносцы» как минимум не уступят, оценена в 3.44.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на успех гостей с сухим счетом:

• 2:0 — за 5.67;

• 1:0 — за 6.24;

• 3:0 — за 7.37.

В отборе ЧМ в Катаре команды выдали два результативных матча (2:1 и 4:0 в пользу Испании). Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16. Правда, за четыре официальных очных поединка сборные лишь дважды пробивали «верх» по забитым мячам.

Рынок «обе забьют» идет за 2.17, обратный вариант можно взять за 1.68. Обмен результативными действиями произошел только в одном из четырех официальных противостояний оппонентов.

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