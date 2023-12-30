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Сегодня, 12:05

«Витязь» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Витязь» — «Спартак» 30 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
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30 декабря в КХЛ состоится матч между лидером и аутсайдером Западной конференции — «Витязь» примет «Спартак». Игра пройдет на арене «Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Спартак» безоговорочным фаворитом матча. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (16%), успех «Витязя» — за 4.10 (24%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 2.07.

Если верите, что спартаковцы выиграют у «Витязя» с разницей минимум в две шайбы четвертый матч подряд, возьмите Ф2(-1.5) за 2.13.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.91, ТМ 5.5 — за 1.83.

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На то, что «Спартак» забьет четыре и более раза, котировка — 2.16. Москвичи громили «Витязь» в трех играх подряд.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 2.84. Триумф гостей — в 1.42.

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