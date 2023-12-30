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Сегодня, 12:15

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 30 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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30 декабря «Манчестер Юнайтед» навестит «Ноттингем Форест» в 20-м туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток судьи Тима Робинсона прозвучит в 20.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 20:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Ман. Юнайтед

В букмекерской компании OLIMPBET считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «дьяволов» можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «Ноттингема» предложили с котировкой 3.24 (31%). Ничья доступна за 3.68 (27%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.65. Обратный вариант оценили в 2.26.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше 2.5 гола дали за 1.76, ТМ 2.5 — в 2.10.

В прошлом сезоне «МЮ» дважды победил на «Селхерст Парк» всухую — в Кубке Лиги (3:0) и в АПЛ (2:0). Еще один поединок гостей без пропущенных мячей представлен за 3.28.

При этом аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Тайво Айвони. Точный выстрел форварда «Форест» идет за 2.75.

Фил Фоден (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

Назначение Нуну Эшпириту Санту позитивно сказалось на «лесниках» — в прошлом туре наконец прервали семиматчевую серию без побед. Причем сделали это на выезде — приговорили страдающий от травм «Ньюкасл» (3:1). «Дьяволы» тоже прервали затянувшуюся череду неудач — устроили эмоциональный камбэк на «Олд Траффорд» против прорвавшейся в топ-4 «Астон Виллы» (3:2). Соперники явно находятся на кураже и готовы устроить еще одну результативную перестрелку.

Рекомендуемая ставка: Обе забьют и ТБ 2.5 за 1.88.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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