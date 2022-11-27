27 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира встретятся коллективы из группы Е — Япония и Коста-Рика. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучит в 13.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», начало эфира — в 12.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают японцев однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Синих самураев» можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 65%. Успех костариканцев, самый маловероятный исход встречи, предложен с котировкой 7.80 (12%), ничья идет за 4.30 (23%).

Япония в первом туре разобралась с Германией (2:1). Ставка в 1000 рублей еще на одну победу азиатов в случае выигрыша принесет 1500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• победа японцев 1:0 идет за 5.30;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 7.70.

Коста-Рика в первом туре потерпела самое крупное поражение на турнире в Катаре — влетела Испании 0:7. Японцы же сенсационно обыграли Германию, для выхода в плей-офф команде Хадзимэ Мориясу важно обыграть главного аутсайдера группы. Поставить на то, что «Тикос» не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 2.80.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.80.

«Синие самураи» ввалили два мяча в ворота Германии, в составе команды есть несколько известных нападающих — Ритсу Доан из «Фрайбурга», Текафуса Кубо («Реал Сосьедад») и другие. Индивидуальный тотал Японии больше 1.5 гола доступен за 1.75, ИТМ1 (1.5) — за 2.08.

Коста-Рика в первом туре ни разу не пробила Испанию. Индивидуальный тотал костариканцев больше 1.5 мяча оценен в 5.30, обратный рынок идет за 1.16.