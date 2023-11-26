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Сегодня, 14:15

«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч серии А 26 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
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26 ноября в главном матче 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» примет дома «Интер». Встреча лидеров серии А пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Марко Гуида.

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Интер», хотя для «нерадзурри» этот матч будет гостевым. На их победу можно поставить за 2.28, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), а успех «Ювентуса» — за еще большие 3.40 (25%).

Если хозяева не уступят, сыграет котировка 1.67. В этом сезоне у команды Массимилиано Аллегри всего одно поражение в 12 играх.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.64.

Лука Модрич (&laquo;Реал&raquo;). «Кадис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 26 ноября 2023 года

«Интер» с 29 мячами — самая результативная команда серии А. На то, что миланцы забьют в ближайшей встрече хотя бы дважды, коэффициент — 2.43. Обратную ставку можно сделать за 1.54.

Обмен голами доступен за 1.96, вариант «обе забьют — нет» — за 1.86.

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Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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