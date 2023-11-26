«Реал» в 14-м туре ла лиги отправится на выезд к одному из аутсайдеров испанского чемпионата — «Кадису». Команды встретятся 26 ноября на стадионе «Нуэво Мирандилья». Стартовый свисток арбитра Гильермо Куадра Фернандеса прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Карло Анчелотти: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.52, вероятность — приблизительно 65%. Успех желто-синих доступен за 5.93 (15%), даже дележка очков предложена с гораздо меньшей котировкой 4.55 (20%).

«Реал» страдает от большого количества травм, возможно, это поможет желто-синим в предстоящем матче. Котировка на то, что «Кадис» не проиграет, — 2.60.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство мадридцев:

• победа гостей 2:0 — за 7.46;

• 1:0 — за 7.75;

• 2:1 и 1:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.06.

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