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«Зенит» — ЦСКА: прогноз на матч Суперкубка России 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Зенит».
Фото Global Look Press
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15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани состоится Суперкубок России — трофей разыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени, команды рассудит арбитр Николай Левников. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 16.00 мск.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: взять победу «Зенита» в основное время предлагают с коэффициентом 1.99, что составляет примерно 47% вероятности. Успех красно-синих оценен в 3.87 (26%). Котировка на ничью — тоже 3.87 (27%).

Коллектив Сергея Семака завоевал три Суперкубка подряд. Ставка в 1000 рублей на питерцев в случае их нового триумфа принесет 1990 рублей.

Эксперты считают, что у ЦСКА меньше шансов на титул. Триумф парней Владимира Федотова идет за 2.66, чемпионство сине-бело-голубых — за 1.52.

Четыре последних розыгрыша трофея пробили «верх» по голам — «Зенит» принял участие в каждом из них. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.88.

В четырех недавних очных поединках соперники огорчили друг друга лишь однажды. Обмен результативными ударами представлен за 1.80, обратный рынок — за 2.41.

Наиболее возможный итог Суперкубка после 90 минут, по версии Olimpbet, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.57.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

Чемпион РПЛ и обладатель Кубка России подошли к разборке в Суперкубке на фоне веселой предсезонки: питерцы получили демоверсию еврокубков в виде турнира с «Нефтчи» (3:1), «Црвеной Звездой» (1:2) и «Фенербахче» (0:0, 4:3 пен).

ЦСКА открыл контрольные матчи разгромом «Нефтехимика» (4:0), а после устроил Братский кубок с «Динамо», ради которого на поле вернулись Сейду Думбия и Кевин Кураньи. В первой игре армейцы уступили всухую (0:3), а во второй изрядно покуражились, но тоже проиграли (3:4).

Размявшись в товарняках, москвичи и петербуржцы готовы продолжить перестрелку и в битве за официальный трофей.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.81.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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