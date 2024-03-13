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13 марта, 14:15

«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч Кубка России 13 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Динамо» 13 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит»
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13 марта в ответном матче 1/4 финала Кубка России «Динамо» заедет в гости к «Зениту». Начало поединка на «Газпром Арене» — в 20.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, а также телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.10 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Результат первой игры — победа «Динамо» (1:0).

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13 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.75, что примерно соответствует 56% вероятности. Ничья в основное время доступна за 4.10 (23%), выигрыш бело-голубых — за 4.70 (19%).

Вы можете сыграть на проход одного из клубов в полуфинал. На «Зенит» предлагают 2.15, а на «Динамо» — 1.74.

Питерцы не уступили в 11 встречах подряд. Верите, что команда Марцела Лички прервет серию соперника или не проиграет? Опция Х2 идет за 2.19.

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Фора (+1) на москвичей предложена за 1.63.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.82. Обмен результативными ударами доступен за 1.98, обратный рынок получил котировку 1.83.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0. На этот исход дан коэффициент 5.60.

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