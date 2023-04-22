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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Динамо» 22 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Зенит».
Фото Global Look Press
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22 апреля «Динамо» приедет в гости к «Зениту» в 24-м туре РПЛ. Команды сыграют на «Газпром Арене». Судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 18.55 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Аналитики объявили команду Сергея Семака явным фаворитом. На успех питерцев дан коэффициент 1.45, что соответствует 66% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.50 (21%), триумф «Динамо» — за 7.00 (13%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 4500 рублей, если клубы не выявят победителя.

Славиша Йоканович и компания не проиграли семь из 11 выездов в РПЛ, а в последнем визите на «Газпром Арену» выбили «Зенит» из Кубка России. На Х2 дана котировка 2.75.

В четырех из пяти предыдущих поединков соперники обменивались голами. Опция «обе забьют» предложена с коэффициентом 1.85, обратный рынок доступен за 1.95.

В шести последних матчах чемпионата России «Динамо» не отличилось лишь однажды. Гол бело-голубых идет за 1.65.

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Динамовцы много забивают в гостях — 19 мячей, это четвертый результат в РПЛ. «Зенит» — лучшая команда страны по игре в атаке (57 голов в 23 матчах). ТБ 2.5 на очную встречу идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

«Зенит» оформил два и более мяча в четырех из восьми поединков в 2023 году. ИТБ 1.5 для питерцев идет за 1.60.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Зенита». Котировка на этот исход — 7.50.

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ФК Зенит
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