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Сегодня, 13:15

Сергей Павлович — Кертис Блэйдс: прогноз на бой UFC 23 апреля 2023 года

Прогноз на бой UFC Сергей Павлович — Кертис Блэйдс 23 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Nights, в главном поединке которого россиянин Сергей Павлович сразится с американцем Кертисом Блэйдсом. Бои турнира пройдут на арене «UFC Apex», Павлович и Блэйдс выйдут в октагон не ранее 4.40 по московскому времени. Прямой эфир будет доступен на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец» и на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у бойцов примерно равные шансы на победу. Взять успех Блэйдса можно за коэффициент 1.90, вероятность такого исхода — примерно 49%. Триумф Павловича доступен за 1.93 (49%), ничья — за очень крупные 55.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на российского спортсмена в случае его выигрыша принесет выплату в 1900 рублей.

Последние пять боев в UFC Павлович выиграл досрочно, Блэйдс — два подряд. На то, что очный поединок бойцов закончится в течение пяти раундов, котировка — 1.11. На противоположный исход — 6.00.

Сергей — жесткий нокаутер: из 17 побед 14 он одержал КО или ТКО. Вариант «бой закончится нокаутом» можно взять за 1.35, триумф Павловича нокаутом — за 2.35.

Досрочный успех российского бойца идет за 2.15, американца — за 2.10.

Сколько продлится поединок? Учитывая, что Павлович уложил последних пятерых соперников в первом раунде, можно рассмотреть ставку на завершение в стартовые пять минут за 2.02.

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Прогноз и ставка на матч Сергей Павлович — Кертис Блэйдс

Павлович занимает третье место в рейтинге тяжелого веса, Блэйдс — четвертый. Такое расположение спортсменов справедливо, ведь российский спортсмен показывает очень серьезные результаты в UFC: проиграл стартовый бой в организации Алистару Овериму, но затем вырубил пятерых соперников в первом же раунде. Американец провел в UFC значительно больше поединков (15) и потерпел три поражения. Последнее — в 2021 году от Деррика Льюиса.

Оба спортсмена в большинстве случаев побеждают нокаутом, а так как предстоящий поединок пятираундовый, сомнений в таком исходе нет — кто-то хоть раз конкретно да попадет. При этом стоит отдать предпочтение Павловичу, который перемалывает противников одного за другим и вот-вот получит титульный бой. Возможно, он станет возможен уже после встречи с Блэйдсом.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Павловича за 2.15.

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