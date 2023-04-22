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Сегодня, 16:15

«Боруссия» — «Айнтрахт»: где смотреть матч бундеслиги 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия» — «Айнтрахт» 22 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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22 апреля в 29-м туре бундеслиги «Боруссия» примет «Айнтрахт». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» стартует в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур
22 апр, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

«Боруссия» — фаворит игры, по версии аналитиков. На триумф «шмелей» доступен коэффициент 1.60, что соответствует 60% вероятности итога. Ничья предложена за 4.50 (21%), успех «орлов» — за 4.90 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 4500 рублей в случае благоприятного результата.

«Айнтрахт» уступил «шмелям» в трех матчах подряд. Верите, что команда Оливера Гласнера на этот раз не проиграет? На Х2 можно поставить за 2.35.

В 13 из 16 прошедших встреч команды пробили «верх» по голам. На тотал больше 2.5 результативных ударов дана котировка 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

При родных болельщиках дортмундцы победили в восьми играх подряд — причем каждый раз «шмели» забивали два мяча и больше. ИТБ 1.5 для «шмелей» оценен в 1.60.

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Наиболее вероятный автор гола — Юссуфа Мукоко из «Боруссии». На его точный выстрел можно поставить за 2.34.

«Боруссия» и «Айнтрахт» огорчали друг друга 13 раз за 16 поединков. Очередной обмен забитыми мячами доступен по 1.60, обратный рынок — по 2.35.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу хозяев. На него заявлен коэффициент 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 22 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире