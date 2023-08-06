Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 августа потерявший очки в прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Динамо». Встреча состоится на «Газпром Арене», начало запланировано на 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Артем Амелин.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Зенит» — серьезный фаворит встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за еще большие 5.62 (17%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной виктории выплата составит 5620 рублей, а чистая прибыль — 4620 рублей.

В прошлом сезоне команды провели друг с другом три матча, в одном из которых динамовцы не уступили. Вариант Х2 оценен в 2.49.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36. При этом хотя бы на один гол москвичей котировка довольно высокая — 1.51.

На то, что отличатся обе команды, предложено поставить за 1.71. На отсутствие гола в исполнении хотя бы одного соперника или двух сразу — 2.12.

Любите риск? Поставьте на четное количество голов в матче за 1.88 или на нечетное — за 1.93. В шести последних играх с участием «Зенита» число забитых мячей было четным.

Эрлинг Холанн. «Арсенал» вложил в новичков 200 млн евро, но он не соперник для «Сити» в Суперкубке. Без Зинченко и Жезуса не победить

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

«Динамо» при Личке провалило начало сезона, не добыв пока ни одной победы. При этом в трех матчах москвичи забили даже больше, чем «Зенит», который уже тоже допустил осечку, упустив три очка в Ростове. На счету бело-голубых шесть голов и семь пропущенных, у сине-бело-голубых разница 5:1.

Возможно, Карпин и компания, распечатав питерцев, открыли ящик Пандоры. До этого им никто не мог забить в трех встречах, но у «Динамо» достаточно мобильное и интересное нападение, которое вполне способно повторить за ростовчанами. При этом москвичи сами не уйдут с поля «сухими», тем более игру пропустит Саба Сазонов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Читайте также
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: где смотреть матч Суперкубка Англии 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире