6 августа потерявший очки в прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Динамо». Встреча состоится на «Газпром Арене», начало запланировано на 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 18.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Артем Амелин.

«Зенит» — серьезный фаворит встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за еще большие 5.62 (17%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной виктории выплата составит 5620 рублей, а чистая прибыль — 4620 рублей.

В прошлом сезоне команды провели друг с другом три матча, в одном из которых динамовцы не уступили. Вариант Х2 оценен в 2.49.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36. При этом хотя бы на один гол москвичей котировка довольно высокая — 1.51.

На то, что отличатся обе команды, предложено поставить за 1.71. На отсутствие гола в исполнении хотя бы одного соперника или двух сразу — 2.12.

Любите риск? Поставьте на четное количество голов в матче за 1.88 или на нечетное — за 1.93. В шести последних играх с участием «Зенита» число забитых мячей было четным.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

«Динамо» при Личке провалило начало сезона, не добыв пока ни одной победы. При этом в трех матчах москвичи забили даже больше, чем «Зенит», который уже тоже допустил осечку, упустив три очка в Ростове. На счету бело-голубых шесть голов и семь пропущенных, у сине-бело-голубых разница 5:1.

Возможно, Карпин и компания, распечатав питерцев, открыли ящик Пандоры. До этого им никто не мог забить в трех встречах, но у «Динамо» достаточно мобильное и интересное нападение, которое вполне способно повторить за ростовчанами. При этом москвичи сами не уйдут с поля «сухими», тем более игру пропустит Саба Сазонов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

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