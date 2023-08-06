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«Балтика» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Факел» 6 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Аслан Дудиев.
Фото Официальный сайт «Балтики»
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6 августа «Балтика» в третьем туре РПЛ сыграет с «Факелом». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на «Ростех Арене», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 17:30. Калининград (Калининград)
Балтика
Факел

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Балтику» фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность — приблизительно 43%. На ничью выставлена котировка 3.24 (30%), на успех «Факела» — 3.43 (27%).

Ставка в 1000 рублей на то, что гости наберут три очка, в случае положительного результата принесет выплату в 3430 рублей.

Вариант Х2 предложен за 1.65. В трех последних матчах еще во времена ФНЛ «Факел» не проигрывал «Балтике».

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62.

На то, что в предстоящей игре забьют обе команды, коэффициент — 2.01. На «обе забьют — нет» — 1.79.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 5.61;

  • 0:0 — за 6.24;

  • 1:0 в пользу «Балтики» — за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Факел»

«Факел» проиграл все три матча на старте сезона, однако не в каждом выглядел безнадежно. Например, в игре с «Локомотивом» команда Вадима Евсеева уступила 1:4, но разбазарила множество очень хороших моментов. Стоит воронежцам наладить реализацию, и они сразу начнут положительную серию.

У «Балтики» два поражения в РПЛ и победа над «Крыльями Советов» в Кубке России. В каждой встрече калининградцы выглядели конкурентно на фоне соперников, даже со «Спартаком» (1:2). Однако есть ощущение, что у «Факела» наконец получится выстоять и набрать первые очки, причем хотя бы два мяча команды забить должны — в атаке они играют весьма неплохо.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 2.35.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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