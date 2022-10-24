24 октября в игре 14-го тура РПЛ встретятся чемпион и серебряный призер прошлого сезона — «Зенит» и «Сочи». Команды сыграют в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток Евгения Кукуляка прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.32, вероятность — около 74%. Успех гостей идет за 8.60 (11%) — это самый малореальный исход встречи. На ничью предложена котировка 6.60 (15%).

В прошлом сезоне «Сочи» дважды отобрал очки у чемпиона: в гостях победил (2:1), а дома сыграл вничью (0:0). Считаете, что и в этот раз южане хотя бы не уступят? Такой рынок оценен в 3.60.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают превосходство команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 8.20;

• успех 2:1 — за 8.40;

• разгром 4:0 — за 9.00.

«Зенит» за 13 сыгранных в РПЛ матчей оформил уже 36 голов — это лучший показатель в лиге. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.30, ИТМ1 (1.5) — за 3.50.

Эти рынки на «Сочи» предложены с котировками 3.40 и 1.31 соответственно. Правда, гости отличаются не так часто: за 13 туров оформили 22 мяча, в среднем забивают 1.7 гола за игру.

Общий тотал больше 2.5 мяча идет за 1.38, ТМ 2.5 — за 3.00.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года

«Зенит» — лучшая команда РПЛ: лидирует с отрывом в четыре очка от «Спартака» и имеет игру в запасе. Санкт-петербуржцы лучше всех атакуют и обороняются: забили 36 мячей, пропустили лишь пять. Сине-бело-голубые ни разу в этом сезоне РПЛ не вынимали мяч из ворот больше одного раза, зато в шести встречах оформили минимум три мяча и семь раз победили с разницей хотя бы в два гола. «Сочи» же проиграл в семи из последних 10 матчей во всех турнирах и явно находится в плохой форме.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.86.