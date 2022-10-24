24 октября лидер чемпионата России «Зенит» сыграет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге с «Сочи». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду из Санкт-Петербурга серьезным фаворитом встречи. На победу «Зенита» коэффициент 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья за 6.10 (16%), а успех «Сочи» на третьем — 8.60 (10%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 8600 рублей.

«Зенит» выиграл все матчи в этом сезоне на своем поле. Получится ли у «Сочи» прервать позитивную серию соперника? На Х2 коэффициент — 3.50.

А можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.08.

Сине-бело-голубые очень сильно выступают на «Газпром Арене», разница мячей в победных матчах — 29-3. ИТБ1 (1.5) доступен за смешные 1.30, ИТБ1 (2.5) — за 1.97.

Общий тотал больше 2.5 идет за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85. Можете взять вариант острее: ТБ 3.5 — за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.79.

Интересное предложение — поставить на сумму минут, на которых будут забиты голы. Тотал больше 1.62 минуты доступен за 1.87, обратный исход идет с таким же коэффициентом.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: