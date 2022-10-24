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Сегодня, 17:15

«Зенит» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 24 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Родригао.
Фото Global Look Press
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24 октября лидер чемпионата России «Зенит» сыграет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге с «Сочи». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду из Санкт-Петербурга серьезным фаворитом встречи. На победу «Зенита» коэффициент 1.34, это примерно 74% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья за 6.10 (16%), а успех «Сочи» на третьем — 8.60 (10%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 8600 рублей.

«Зенит» выиграл все матчи в этом сезоне на своем поле. Получится ли у «Сочи» прервать позитивную серию соперника? На Х2 коэффициент — 3.50.

А можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.08.

Сине-бело-голубые очень сильно выступают на «Газпром Арене», разница мячей в победных матчах — 29-3. ИТБ1 (1.5) доступен за смешные 1.30, ИТБ1 (2.5) — за 1.97.

Общий тотал больше 2.5 идет за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85. Можете взять вариант острее: ТБ 3.5 — за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.79.

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Интересное предложение — поставить на сумму минут, на которых будут забиты голы. Тотал больше 1.62 минуты доступен за 1.87, обратный исход идет с таким же коэффициентом.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа хозяев 2:0 оценена в 7.50;

  • 2:1 — в 8.50;

  • 3:0 — в 8.60.

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ФК Зенит
ФК Сочи
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«Зенит» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ 24 октября 2022 года