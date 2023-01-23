Разница в классе слишком существенная.

25 января на Australian Open состоится четвертьфинальный матч с участием российского теннисиста Андрея Рублева. Его соперником станет девятикратный чемпион турнира серб Новак Джокович. Игроки сойдутся в битве на «Арене Рода Лэйвера». Точное время начала матча будет известно позднее.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Андрей Рублев — Новак Джокович 25 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом. На победу сербского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех Рублева доступен за 5.30 (14%).

Матч завершится в трех сетах? Такой результат в пользу Новака — самый популярный, коэффициент — 2.05.

На то, что Рублев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.72. Ф1(+1.5) сета идет за 3.07.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:

тотал больше 33.5 оценен в 1.71, ТМ 33.5 — в 2.07;

ТБ 34.5 — в 1.80, ТМ 34.5 — в 1.94.

Сколько геймов выиграет каждый игрок? ИТБ1 (14.5) предложено оформить за 1.79, ИТМ1 (14.5) — за 1.95. У Джоковича ИТБ (19.5) и ИТМ (19.5) доступны за 1.78 и 1.97 соответственно.

Вариант «игрок выиграет матч, проиграв первый сет» идет за 5.00.

Андрей Рублев — Новак Джокович: прогноз и анализ матча Australian Open 25 января 2023 года

Андрей Рублев совершил самый удивительный камбэк среди всех участников 1/4 финала. Во встрече четвертого раунда он уступал датчанину Хольгеру Руне 3:5 в решающей партии, подарил сопернику два матчбола при 5:6 и горел 0:5 на супер-тай-брейке и все же вырвал победу. Что бросилось в глаза, так это поведение Андрея: даже в критические моменты он не бесился так сильно, как обычно. Вероятно, сдержанность позволила ему сохранить концентрацию и хладнокровно сыграть решающие мячи.

Беда в том, что матч с Руне продолжался 3 часа 39 минут и проходил под палящим солнцем. В отличие от Рублева Джокович размялся с де Минауром за два часа. Серб явно сохранил больше сил на четвертьфинал, но все решит восстановление. Нельзя забывать, что у Новака перед началом турнира было повреждено бедро и он несколько раз по ходу отдельных матчей вызывал физиотерапевта. Возможно, на более поздних стадиях травма даст знать о себе еще сильнее.

Джоковича, когда он в близкой к идеальной форме, обыграть Рублеву будет очень сложно. Теннисисты дважды встречались на харде, и оба матча получились разгромными для российского спортсмена. Правда, в прошлом сезоне Андрей одолел Новака на грунте его родного турнира в Белграде, причем всухую в решающем сете. Игр в пятисетовом формате еще не было, но вряд ли это сильно поменяет положение дел, тем более что австралийское покрытие подходит Джоковичу чуть ли не лучше, чем остальные.

Еще тяжелее победить Рублеву будет после осознания того, что Новак не проигрывает на АО уже 26 матчей подряд. А в пять сетов в последний раз его здесь затянул Тэйлор Фритц в 2021 году — это было восемь игр назад. Получится ли у Андрея потрепать нервы сербу? На ТБ 3.5 партии котировка — 1.83, на ТБ 4.5 — 4.14.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Новак Джокович

Нельзя сказать, что Рублев показывает в Австралии идеальный теннис. Тот же Руне много очков подарил ему ошибками — всего у датчанина было 60 невынужденных. Джокович играет значительно тоньше и точнее, поэтому от него подарков ждать не стоит.

Андрей вряд ли за два дня кардинально сменит стиль, поэтому будет рассчитывать на пушечный удар справа и на не очень хорошую физическую форму соперника. Однако встреча Джоковича с де Минауром показала, что Новак прилично готов, чтобы снова тащить в своем излюбленном стиле и наказывать за любую неточность.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-5.5) гейма за 1.60.