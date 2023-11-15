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Сегодня, 17:15

Аргентина отлично начала отбор ЧМ-2026. Теперь остановить Месси и партнеров попробует Уругвай

Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Уругвай 17 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лео Месси в матче с Эквадором.
Фото Global Look Press
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«Альбиселесте» выдали четыре сухие победы кряду.

17 ноября действующий чемпион мира Аргентина сразится с Уругваем в пятом туре южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Игра пройдет в Буэнос-Айресе на «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» и начнется в 3.00 по московскому времени. Главный арбитр — Вильмар Рольдан из Колумбии. Прямую трансляцию с 2.55 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
17 нояб, 03:00. Alberto J. Armando (La Bombonera) (Буэнос-Айрес)
Аргентина
Уругвай

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Уругвай 17 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: триумф «Альбиселесте» предложен с котировкой 1.57, что составляет приблизительно 62% вероятности. Успех «Чарруа» доступен за 6.17 (15%), даже на ничью коэффициент ниже — 3.98 (23%).

Последние три встречи команд закончились сухими победами Аргентины. Поставить на то, что в предстоящем поединке уругвайцы наконец не уступят, можно за 2.43.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога матча намекают на превосходство Лео Месси и партнеров:

• 1:0 в пользу хозяев — за 5.60;

• 2:0 — за 5.90;

• 1:1 — за 7.20.

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Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок на обмен результативными ударами оценен в 2.16, обратный вариант можно оформить за 1.71.

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Аргентина — Уругвай: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 17 ноября 2023 года

Чемпионы мира великолепно стартовали в отборочном этапе: оформили четыре сухие победы в первых четырех турах (общий счет 7:0) и уже сконструировали отрыв от второй строчки в пять очков. Преследует аргентинцев как раз Уругвай, который с семью баллами идет вровень с Бразилией и Венесуэлой. Правда, «Альбиселесте» еще не встречались с серьезными соперниками — все четыре первых оппонента сборной располагаются во второй пятерке южноамериканского дивизиона.

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Уругвай подошел к матчу в статусе самой забивной команды отбора: за четыре тура «Чарруа» настреляли восемь мячей, а меньше двух голов за 90 минут от них получил только Эквадор (1:2). В предыдущей игре Уругвай всухую разобрался с другим топом из Латинской Америки — Бразилией (2:0). Ярче всего в составе небесно-голубых себя проявляют полузащитник «Ривер Плейт» Николас де ла Крус и форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес — у обоих по четыре результативных балла, больше набрал только Неймар (пять). Кроме того, впервые после ЧМ-2022 в расположение сборной вызвали Луиса Суареса.

Аргентинцы тоже немало отличаются: за четыре игры поразили ворота соперников семь раз и, что даже ценнее, ни разу не пропустили. Три гола на свой счет записал Лионель Месси. Результативность действующего обладателя «Золотого мяча» в этом турнире повторяет только уругваец Нуньес. Но у «Альбиселесте» есть и другие топ-варианты в линию атаки: Лаутаро Мартинес из «Интера», Хулиан Альварес из «Манчестер Сити», Пауло Дибала из «Ромы» и другие звезды.

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Прогноз и ставка на матч Аргентина — Уругвай

Хозяева выглядят серьезными фаворитами: в первых четырех турах они оформили четыре победы, не пропустили ни разу и имеют солидное преимущество в личных встречах против Уругвая. Последние три поединка сборных закончились сухими триумфами Аргентины, а до этого «Альбиселесте» выиграли шесть раз и уступили всего однажды. Также отлично за национальную команду выступает действующий обладатель «Золотого мяча» Лео Месси — он лучший бомбардир текущей квалификации.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.97 (если Аргентина победит с разницей в один мяч, случится возврат).

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