Северная Македония почти не проигрывала итальянцам.

17 ноября в отборочном турнире Евро-2024 столкнутся команды из группы С — Италия и Северная Македония. Поединок пройдет в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Италия — Северная Македония

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «Скуадры адзурры» можно с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 83% вероятности. Выигрыш «Красных львов» предложен с котировкой 16.0 (5%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков идет за 7.35 (12%).

Первая встреча команд в отборочном турнире завершилась ничьей (1:1). Рынок на то, что Северная Македония вновь не уступит итальянцам, оценен в 5.06.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают огромное превосходство подопечных Лучано Спаллетти:

• 2:0 в пользу хозяев — за 5.16;

• 3:0 — за 5.92;

• 1:0 — за 6.49.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37. Правда, соперники пробили отметку в три гола лишь раз за четыре очных разборки.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 2.51, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.53.

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Италия — Северная Македония: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 17 ноября 2023 года

Удивительно, но скромная Северная Македония — сложнейший соперник для Италии. Сборные встречались друг с другом четырежды, и четырехкратные чемпионы мира праздновали триумф только раз — в отборе ЧМ-2018 вырвали минимальную победу на 91-й минуте (3:2). В следующих трех поединках оппоненты дважды сыграли вничью, еще раз успех праздновали «Красные львы». Причем македонцы одолели итальянцев, возможно, в самом важном эпизоде их противостояния — в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022 (1:0).

В первом круге текущей квалификации парни Спаллетти не смогли отомстить македонцам за пропущенный чемпионат мира — заработали лишь одно очко (1:1), причем команда с Балкан отыгралась на 81-й минуте. Возможно, в предстоящей встрече Италии будет попроще, ведь Федерико Кьеза и компания сыграют при своей публике на римском стадионе «Олимпико». Правда, победу в стыках к ЧМ-2022 Северная Македония добыла на другой итальянской арене — «Ренцо Барбера» в Палермо.

Предстоящий матч снова оказывается очень важным для «Скуадры адзурры». Команда Лучано Спаллетти отстает на три очка от идущей второй в группе Украины, но имеет игру в запасе — как раз против Македонии. Вторая строчка дает путевку на Евро-2024, в случае успеха Италия обойдет желто-синих по дополнительным показателям, а затем сойдется с конкурентом в последнем туре.

Прогноз и ставка на матч Италия — Северная Македония

Обычно матчи команд получаются очень упорными и «низовыми»: соперники лишь однажды пробили отметку в три гола — в самой первой встрече в 2016-м, когда Италия выгрызла победу (3:2). Далее сборные два раза сыграли вничью (по 1:1), а между этим Северная Македония выиграла благодаря единственному точному выстрелу. Вероятно, осторожным получится и предстоящий поединок, ведь у «Красных львов» еще остаются математические шансы на путевку в Германию предстоящим летом.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей — за 1.85.

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