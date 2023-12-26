Прогноз и ставка на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года

«Канониры» уже страдали от «молотобойцев» в этом сезоне.

27 декабря в 19-м туре АПЛ встретятся два лондонских клуба — «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра состоится на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23.15 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 28 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех парней Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.33, это примерно 71% вероятности. Победу «Вест Хэма» оценили в 8.75 (11%), ничью — в 5.54 (18%).

В ноябре «молотобойцы» выбили «Арсенал» из Кубка лиги (3:1). Считаете, что и теперь гости как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 3.42.

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, обратный вариант — за 2.37.

Рынок на обмен голами представлен за 1.91, «обе забьют — нет» дали за 1.88.

Самый ожидаемый, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу «канониров». Финиш встречи с таким счетом можно взять за 6.83.

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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 28 декабря 2023 года

Парни Микеля Артеты устояли на «Энфилде» против «Ливерпуля» (1:1) и встретили Рождество на первой строчке таблицы. Правда, статус рождественского чемпиона приводил «канониров» к титулу лишь один раз — в сезоне-1947/48. В семи других случаях клуб упустил чемпионство: в 1952 году финишировал третьим, в 1987-м и 1990-м — четвертым, в 2003-м — вторым, в 2008-м — третьим, в прошлой кампании — вторым.

Лишиться лидерства «Арсенал» может уже по итогам ближайшего тура — если потеряет очки с «Вест Хэмом», «Астон Вилла» одолеет «МЮ», а «Ливерпуль» расправится с предпоследней командой АПЛ «Бернли». В таком случае «канониры» скатятся на третье место.

Сценарий видится отнюдь не фантастическим — тем более в этом сезоне «молотобойцы» успели огорчить Мартина Эдегора и компанию. Почти два месяца назад коллектив Дэвида Мойеса выбил «Арсенал» из Кубка лиги (3:1). Это поражение стало крупнейшим в эпоху АПЛ — в последний раз «Вест Хэм» победил «канониров» с разницей в два гола больше 36 лет назад, в апреле 1987 года. А еще «молотобойцы» прервали серию из восьми безвыигрышных очных поединков — было шесть успехов «Арсенала» при двух ничьих.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

Соперники приучили к тому, что их разборки получаются результативными — за последний год провели друг с другом три поединка, в каждом из которых оформили четыре гола на двоих. А в семи из 12 встреч с участием «молотобойцев» влетело минимум три мяча за 90 минут — и это только со времен ноябрьской игры с «канонирами» в Кубке лиги. Стоит ждать продолжения.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 2.03 (если забьют ровно три мяча, будет возврат).

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