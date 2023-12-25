Взлет бирмингемцам предрек сам сэр Алекс Фергюсон.

26 декабря в 19-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с яркой и дерзкой «Астон Виллой». Игра пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Крейг Поусон.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 26 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. И успех «МЮ», и триумф «Астон Виллы» оценены коэффициентом 2.63, это примерно по 38% вероятности исхода для каждого. Ничья идет за 3.63 (24%).

Вариант 1Х и Х2 также доступны за одинаковые 1.54. К слову, бирмингемцы не проигрывают уже 10 матчей подряд.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.34.

Если команды обменяются голами, сыграет котировка 1.52. Если отличится кто-то один или вообще никто, тогда пройдет пари за 2.54.

На то, что счет в игре откроет «МЮ», коэффициент — 1.96. На «Астон Виллу» — 1.95. На счет 0:0 — 10.25.

Наиболее вероятные авторы голов в составах обеих команд — Маркус Рэшфорд и Джон Дуран. Их результативные удары оценены в 3.05.

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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча 19-го тура АПЛ 26 декабря 2023 года

Мало кто мог предположить, что к середине сезона во главе таблицы АПЛ будет не «Сити», но еще меньше вероятность была увидеть поблизости с первым местом «Астон Виллу». Хотя бирмингемцы под руководством Унаи Эмери впечатляют со старта чемпионата.

«Я смотрел на «Астон Виллу» и не мог поверить в счет. Честно говоря, она играла в фантастический футбол и проиграла просто из-за плохих голов, — расплывался в похвалах сэр Алекс Фергюсон. — «Ньюкасл» очень сложно обыграть, особенно на их поле, и их менеджер проделал там отличную работу. Это удивительная игра, футбол. Можно обыгрывать команды на выезде и не забивать — именно это произошло с «Астон Виллой». Тот матч первого тура бирмингемцы отдали со счетом 1:5, но все равно сильно впечатлили легендарного шотландца.

Сейчас «Вилла» располагается на третьей строчке всего в одном очке от лидирующего «Ливерпуля».При этом если бы в предыдущем туре она дожала «Шеффилд», то сенсационно возглавила бы таблицу. Или уже не так сенсационно, потому что эта команда показала — она способна на многое: в начале декабря «вилланы» поочередно обыграли «Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0). Матч против действующего чемпиона вообще получился магическим — «Вилла» нанесла по воротам соперника рекордные в карьере Пепа Гвардиолы 22 удара, семь из которых пришлись в створ. Также поражения в играх с бирмингемцами заработали «Челси» и «Тоттенхэм».

«Вилла» радует поклонников высокой результативностью — больше ее (38) в чемпионате забил только «Ман Сити». При этом в ее составе нет безальтернативного супербомбардира: на счету Олли Уоткинса девять мячей, у Леона Бэйли и Дугласа Луиса — по пять. Сдержать этих парней «МЮ» будет крайне непросто.

Сами манкунианцы сейчас в унизительном положении, когда их отчитывают и собственные легенды, и бывшие противники. «Я часто наблюдал, насколько они были плохи, и не могу поверить, что они так высоко в таблице. Если бы они два-три раза показали результат, то были бы не так уж далеки от Лиги чемпионов. Меня это больше всего шокировало, — заявил Джейми Каррагер. — Но сейчас они действительно средняя команда. Худшее, что можно сказать о «Манчестер Юнайтед», — это назвать их скучными».

В последнем туре команда тен Хага проиграла «Вест Хэму» (0:2) и опустилась на восьмое место. Это поражение стало для «красных дьяволов» уже восьмым в этом сезоне АПЛ (плюсуем четыре неудачи в ЛЧ и в Кубке лиги), они забили всего 18 мячей — меньше только у «Шеффилда» (13). В семи предыдущих матчах «МЮ» добыл всего одну победу над таким же плавким «Челси» (2:1), поэтому неудивительно, что, по мнению зарубежных букмекеров, тен Хаг является фаворитом на следующую отставку в лиге.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

«МЮ» в каком-то смысле повезло, что ближайшая игра пройдет не на поле «Виллы», где она неудержима — лишь в последнем туре прервалась ее 15-матчевая победная серия. Но даже дома манкунианцы сейчас не показывают футбол, которым можно удивить крепкую и бесстрашную команду. Тем более лазарет клуба все еще переполнен, а среди отсутствующих преимущественно игроки обороны и центра поля, где бирмингемцы будут властвовать и унижать. Победа должна быть за ней.

Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» с форой (0) за 1.91.

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