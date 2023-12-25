Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

25 декабря, 23:25

«Астон Вилла» — открытие сезона АПЛ. Побила «Сити» с «Арсеналом» и идет за скальпом «МЮ»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 26 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Астон Вилла».
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Взлет бирмингемцам предрек сам сэр Алекс Фергюсон.

26 декабря в 19-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с яркой и дерзкой «Астон Виллой». Игра пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Крейг Поусон.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Астон Вилла

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 26 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу. И успех «МЮ», и триумф «Астон Виллы» оценены коэффициентом 2.63, это примерно по 38% вероятности исхода для каждого. Ничья идет за 3.63 (24%).

Вариант 1Х и Х2 также доступны за одинаковые 1.54. К слову, бирмингемцы не проигрывают уже 10 матчей подряд.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.34.

Если команды обменяются голами, сыграет котировка 1.52. Если отличится кто-то один или вообще никто, тогда пройдет пари за 2.54.

На то, что счет в игре откроет «МЮ», коэффициент — 1.96. На «Астон Виллу» — 1.95. На счет 0:0 — 10.25.

Наиболее вероятные авторы голов в составах обеих команд — Маркус Рэшфорд и Джон Дуран. Их результативные удары оценены в 3.05.

Зарегистрируйся в OLIMPBET и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз и анализ матча 19-го тура АПЛ 26 декабря 2023 года

Мало кто мог предположить, что к середине сезона во главе таблицы АПЛ будет не «Сити», но еще меньше вероятность была увидеть поблизости с первым местом «Астон Виллу». Хотя бирмингемцы под руководством Унаи Эмери впечатляют со старта чемпионата.

&laquo;Ювентус&raquo; празднует победу над &laquo;Монцей&raquo;. 1,5 млн со ставки в 80 рублей! У клиента ФОНБЕТ доехал экспресс из 20 событий с коэффициентом 18 339

«Я смотрел на «Астон Виллу» и не мог поверить в счет. Честно говоря, она играла в фантастический футбол и проиграла просто из-за плохих голов, — расплывался в похвалах сэр Алекс Фергюсон. — «Ньюкасл» очень сложно обыграть, особенно на их поле, и их менеджер проделал там отличную работу. Это удивительная игра, футбол. Можно обыгрывать команды на выезде и не забивать — именно это произошло с «Астон Виллой». Тот матч первого тура бирмингемцы отдали со счетом 1:5, но все равно сильно впечатлили легендарного шотландца.

Сейчас «Вилла» располагается на третьей строчке всего в одном очке от лидирующего «Ливерпуля».При этом если бы в предыдущем туре она дожала «Шеффилд», то сенсационно возглавила бы таблицу. Или уже не так сенсационно, потому что эта команда показала — она способна на многое: в начале декабря «вилланы» поочередно обыграли «Сити» (1:0) и «Арсенал» (1:0). Матч против действующего чемпиона вообще получился магическим — «Вилла» нанесла по воротам соперника рекордные в карьере Пепа Гвардиолы 22 удара, семь из которых пришлись в створ. Также поражения в играх с бирмингемцами заработали «Челси» и «Тоттенхэм».

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

«Вилла» радует поклонников высокой результативностью — больше ее (38) в чемпионате забил только «Ман Сити». При этом в ее составе нет безальтернативного супербомбардира: на счету Олли Уоткинса девять мячей, у Леона Бэйли и Дугласа Луиса — по пять. Сдержать этих парней «МЮ» будет крайне непросто.

Сами манкунианцы сейчас в унизительном положении, когда их отчитывают и собственные легенды, и бывшие противники. «Я часто наблюдал, насколько они были плохи, и не могу поверить, что они так высоко в таблице. Если бы они два-три раза показали результат, то были бы не так уж далеки от Лиги чемпионов. Меня это больше всего шокировало, — заявил Джейми Каррагер. —  Но сейчас они действительно средняя команда. Худшее, что можно сказать о «Манчестер Юнайтед», — это назвать их скучными».

В последнем туре команда тен Хага проиграла «Вест Хэму» (0:2) и опустилась на восьмое место. Это поражение стало для «красных дьяволов» уже восьмым в этом сезоне АПЛ (плюсуем четыре неудачи в ЛЧ и в Кубке лиги), они забили всего 18 мячей — меньше только у «Шеффилда» (13). В семи предыдущих матчах «МЮ» добыл всего одну победу над таким же плавким «Челси» (2:1), поэтому неудивительно, что, по мнению зарубежных букмекеров, тен Хаг является фаворитом на следующую отставку в лиге.

Криштиану Роналду и&nbsp;Отавио. Пять лет без побед. Первая встреча Роналду и Бензема в Саудовской Аравии окутана интригами

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

«МЮ» в каком-то смысле повезло, что ближайшая игра пройдет не на поле «Виллы», где она неудержима — лишь в последнем туре прервалась ее 15-матчевая победная серия. Но даже дома манкунианцы сейчас не показывают футбол, которым можно удивить крепкую и бесстрашную команду. Тем более лазарет клуба все еще переполнен, а среди отсутствующих преимущественно игроки обороны и центра поля, где бирмингемцы будут властвовать и унижать. Победа должна быть за ней.

Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» с форой (0) за 1.91.

Зарегистрируйся в OLIMPBET и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
Суперлига: удар по монополии. УЕФА уже никогда не будет прежним
«Пари НН» планирует провести консультации с РФС и РПЛ об участии клуба в Суперлиге
Почему России надо поддержать Суперлигу. Это отличный шанс
Мостовой о Суперлиге: «Название придумали, а в чем их секрет — не понимаю»
«Ювентус» на время отказался от заявления о Суперлиге
«Ливерпуль» заявил, что продолжит участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Пять лет без побед. Первая встреча Роналду и Бензема в Саудовской Аравии окутана интригами