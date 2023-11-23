«Спартак» перезагрузился во время паузы. Теперь красно-белые вернутся на победный путь

Москвичи преодолели затяжной кризис.

25 ноября «Спартак» откроет второй круг РПЛ выездом в Калининград, где встретится с «Балтикой». Игра пройдет на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Спартак» 25 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: взять победу красно-белых можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 3.41 (28%), ничья идет за чуть большие 3.51 (27%).

Команда Сергея Игнашевича хорошо выступает дома: в семи матчах РПЛ потерпела всего два поражения, хотя зависла в зоне стыков. Поставить на то, что на своем поле калининградцы не уступят и москвичам, можно за 1.75.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество «Спартака»:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 в пользу гостей — за 7.50;

• 0:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценили за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.83.

Рынок на обмен голами предложен за 1.81, обратный вариант доступен с котировкой 1.99.

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«Балтика» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 25 ноября 2023 года

Соперники находятся на разных концах таблицы: гости идут шестыми, но от третьего места отстают всего на один балл. «Балтика» же находится на 14-й строчке и опережает стоящий в зоне прямого вылета «Ахмат» только благодаря дополнительным показателям. Команда из Калининграда полностью провалила начало сезона, но сейчас выглядит уже не так плохо и достаточно часто набирает очки.

Если в стартовых семи турах «балтийцы» потерпели шесть поражений, то в оставшихся восьми встречах уступили три раза. Коллектив Игнашевича неплохо выглядел в Кубке России: в группе с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов» занял второе место, отстав от петербуржцев на два балла. Также калининградцы — непростые соперники даже для топ-клубов: в этом сезоне не потерпели еще ни одного разгрома, а с разницей в два мяча влетели всего трижды.

«Спартак», кажется, пришел в себя после тяжелого октября. Кризисный период включил в себя шесть поединков, в которых красно-белые потерпели четыре поражения — два из них, от «Крыльев» (0:4) и «Динамо» (0:3), получились разгромными. Но в предыдущих двух турах москвичи набрали четыре очка: в меньшинстве удержали ничью с «Локомотивом» (1:1) и обыграли «Ростов» (2:1).

В отличной форме находится лидер «Спартака» Квинси Промес: нидерландец в этом сезоне настрелял 6+8 в 18 играх во всех турнирах. Во всем чемпионате по системе «гол+пас» его опережает только форвард «Зенита» Матео Кассьерра (10 результативных действий против 13). А по ассистам (шесть) в РПЛ на данный момент нет никого лучше нападающего красно-белых.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Спартак»

Москвичи неплохо проявили себя в двух последних турах: в меньшинстве выглядели лучше «Локомотива» (1:1) и в первом тайме смяли «Ростов» (2:1), пропустив только под конец встречи. В первом круге красно-белые уже обыграли «Балтику» (2:1) и могут повторить удачный результат. Тем более что лишь несколько игроков «Спартака» выступали за сборные во время паузы: Александр Соболев, Даниил Пруцев, Даниил Хлусевич, Срджан Бабич и Тео Бонгонда.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.17.

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