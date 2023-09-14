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Сегодня, 21:15

Левандовски тянет «Барселону» на первую строчку, но у «Бетиса» и Пеллегрини есть секретное оружие

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бетис» 16 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
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Каталонцы победили баломпедистас в восьми из девяти последних встреч.

20 мая «Барселона» примет «Бетис» в пятом туре ла лиги. Поединок состоится в 22.00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Барселоне. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
16 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Бетис

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Бетис» 16 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что блауграна не испытает проблем. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.39, вероятность такого исхода — примерно 71%. «Мирный» результат доступен за 5.36 (18%), успех гостей — за 7.75 (11%).

«Барселона» оказалась сильнее в трех очных встречах подряд. Верите, что на этот раз баломпедистас не уступят? На ничью или триумф «Бетиса» можно сыграть за 3.15.

В четырех матчах ла лиги каталонцы оформили два мяча в среднем за 90 минут, зелено-белые — 1.25 на этом же отрезке. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.42.

Команды не обменялись точными выстрелами лишь в двух из 10 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.86, обратный рынок дан за 1.95.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Барсы». Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 7.00.

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Каталонцы выиграли прошлый чемпионат Испании, но в Лиге чемпионов и Кубке Испании блауграна не поразила. В ЛЧ «Барса» заняла третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень» и вылетела в Лигу Европы, где уступила «Манчестер Юнайтед» в стыковых матчах с общим счетом 3:4. А в Кубке Испании в полуфинале влетела «Реалу» на «Камп Ноу» (0:4), перед этим победив в Мадриде (1:0).

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Летом клуб покинул ряд звезд, среди которых Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Фрэнк Кессье, Серджи Бускетс, Жорди Альба, Самуэль Умтити, Ансу Фати. Облегченный состав укрепили Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Жоау Феликс и Ориол Ромеу.

Команда Хави Эрнандеса начала сезон с нулевой ничьей с «Хетафе» и трех побед над «Кадисом», «Вильярреалом» и «Осасуной» с общим счетом 8:4. Самый веселый поединок получился против желтых — 4:3. Единственная ничья не позволила «Барсе» возглавить таблицу: она идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Реала» на два балла.

Разборку против «Бетиса» пропустят два лидера клуба — Педри и Рональд Араухо, которые восстанавливаются от повреждений. Но их потеря не должна стать проблемой для блауграны: каталонцы победили баломпедистас в восьми из девяти последних встреч. В прошлом чемпионате парни Хави выиграли дважды с общим счетом 6:1.

Для зелено-белых минувший сезон выдался очень успешным — они заняли шестое место и пробились в Лигу Европы. Первый матч в еврокубке они сыграют сразу после «Барселоны» — в первом туре им противостоит «Рейнджерс».

Новую кампанию команда Мануэля Пеллегрини начала нестабильно: обыграла «Вильярреал» (2:1) и «Райо Вальекано» (1:0), выстояла против «Атлетико» (0:0), но уступила «Атлетику» (2:4). В результате клуб идет на седьмом месте в таблице. Ярче всех в составе выделяется Виллиан Жозе, забивший три мяча.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бетис»

Блауграна не показывает космических скоростей на старте сезона, а ее главная ударная сила — Роберт Левандовски — выдавил лишь два гола. Разница в классе, история встреч и нестабильные результаты «Бетиса» говорят в пользу каталонцев. Но в то же время «Бетис» Пеллегрини — команда с характером. Она выстояла против «Атлетико» и переборола «Вильярреал» в гостях — парням Хави точно не будет просто.

«Барселона» возьмет свое, но «Бетис» вряд ли проиграет больше чем в один мяч.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (+1.5) за 1.82.

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Футбол
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ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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