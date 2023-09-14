Беллингем и Хоселу тащат «Реал Мадрид» к пятой победе в ла лиге подряд. Чем ответят Захарян и «Реал Сосьедад»?

Бланкос — единственный клуб чемпионата Испании, победивший во всех матчах.

17 сентября «Реал Мадрид» примет «Реал Сосьедад» в пятом туре ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Сантьяго Бернабеу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 17 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что сливочные без проблем разберутся с соперником. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.65, вероятность такого исхода — примерно 59%. Раздел очков доступен за 3.95 (24%), успех гостей — за 5.30 (17%).

«Реал Мадрид» не проиграл в девяти встречах на «Бернабеу» во всех турнирах. Верите, что «Сосьедад» не уступит? На ничью или триумф гостей можно сыграть за 2.25.

В последних четырех матчах бланкос оформили по два мяча в среднем за 90 минут, примерно такая же картина у их соперников — по 1.75 метких попадания. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Опция «обе забьют» оценена в 1.85, обратный рынок дан за 1.95.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу хозяев. Аналитики ФОНБЕТ предложили на него котировку 7.50.

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«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча 5-го тура ла лиги 17 сентября 2023 года

Мадридцы провели не очень успешный прошлый сезон — из трофеев взяли лишь Кубок Испании. Ла лигу проиграли «Барселоне», а в Лиге чемпионов вылетели в полуфинале, уступив «Манчестер Сити» (1:5).

Летом команду покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар, а также Антонио Бланко, Альваро Одриосола и еще несколько игроков резерва. Флорентино Перес усилил состав точечно: купил Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Франа Гарсию и арендовал Хоселу и Кепу Аррисабалагу.

Трансферы уже сработали: Беллингем в четырех поединках оформил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Точный выстрел и ассист на счету Хоселу. В результате «Мадрид» успешно начал сезон и выиграл все четыре встречи (причем три из них — в гостях) с общим счетом 8:2. Сейчас бланкос единолично возглавляют таблицу чемпионата Испании.

При этом сливочные справляются без трех звезд основы. Тибо Куртуа и Эдер Милитао восстанавливаются от травм крестообразных связок — они вернутся лишь весной. А Винисиус залечивает бедро — его камбэк ожидается в конце сентября. Те же сроки врачи называют для Арды Гюлера, повредившего мениск.

Вероятно, эти потери могут стать проблемой в игре с «Сосьедадом». Команда из Сан-Себастьяна — неудобный соперник для парней Карло Анчелотти. В минувшем розыгрыше бело-голубые ни разу не уступили «Королевскому клубу» — в первом туре сыграли вничью, а во втором круге победили (2:0). За последние 10 столкновений бланкос взяли верх в четырех поединках, три — проиграли и еще три свели вничью.

В 2018-м «Сосьедад» возглавил Иманоль Альгуасиль, и баски уже не считаются середняками в Испании и регулярно участвуют в еврокубках. В прошлом сезоне сансебастьянцы пробились в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в ла лиге. Они пропустили всего 35 мячей за 38 встреч — меньше только у «Барсы» (20) и «Атлетико» (33).

Летом команда серьезно укрепилась: Альгуасиль получил Альваро Одриосолу, Кирана Тирни, а самой дорогой покупкой (13 млн евро) в межсезонье стал игрок сборной России Арсен Захарян. Бывший динамовец заболел после перехода — сообщалось о высокой температуре. Но, как сообщают в клубе, Захарян выздоравливает и, скорее всего, восстановится к игре с мадридцами.

Впрочем, начало кампании у «Сосьедада» не задалось. Команда Альгуасиля три стартовых тура против «Жироны», «Сельты» и «Лас-Пальмас» завершила вничью. И только в последнем выдала бодрую перестрелку с «Гранадой» (5:3).

Ярче других в составе бело-голубых сверкает японец Такефуса Кубо. Полузащитник забил три мяча и один раз выдал голевой пас.

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

Бланкос выглядят явными фаворитами: мадридцы выиграли четыре игры подряд, пропустили всего два мяча, а Беллингем прошел адаптацию экстерном и нивелировал уход Бензема. Тогда как «Сосьдедад» буксует на старте и не переборол даже более слабые «Сельту» и «Лас-Пальмас».

В то же время история встреч показывает, что на мадридцев у команды Альгуасиля особый настрой. Оба клуба внимательны в обороне, а пять из шести прошлых очных матчей двух «Реалов» оказались «низовыми». Вряд ли «Бернабеу» увидит много результативных ударов и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

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