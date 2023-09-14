Лаутаро и Жиру разожгут миланское дерби. Россонери не забивали «Интеру» в пяти матчах подряд

Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
16 сентября в четвертом туре чемпионата Италии «Интер» с «Миланом» сойдутся на общем для них стадионе «Джузеппе Меацца». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Симоне Соцца. Прямая трансляция дерби на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 18.55.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом нерадзурри. Успех парней Симоне Индзаги можно взять с коэффициентом 2.18, что соответствует 46% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.58 (26%), триумф номинальных гостей — за 3.38 (28%).
В первых трех турах оба клуба забивали минимум по два мяча за игру и больше. Тотал больше 2.5 гола оценен за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.
В предыдущих шести встречах соперники огорчили друг друга только однажды — в пяти поединках нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами идет за 1.75, обратный рынок — за 2.09.
По версии Olimpbet, наиболее вероятный итог — 1:1. На такой счет представлен коэффициент 6.54.
Больше всего шансов на результативный выстрел — у Лаутаро Мартинеса. На взятие ворот в его исполнении можно сыграть за 2.50.
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Нерадзурри — один из лучших клубов Италии прошлого сезона. Парни Индзаги заняли третье место в серии А, завоевали Кубок страны и вышли в финал Лиги чемпионов, где достойно бились с «Манчестер Сити» (0:1).
В межсезонье команду покинуло довольно много футболистов, среди которых звезды — Андре Онана, Марсело Брозович, Милан Шкриньяр, Эдин Джеко, Данило Д'Амброзио, Ромелу Лукаку и другие футболисты. Состав укрепили Бенжамен Павар, Дэви Классен, Хуан Куадрадо, Алексис Санчес, Марко Арнаутович и Ян Зоммер. Причем все, кроме Павара и Зоммера, перешли бесплатно как свободные агенты.
Черно-синие очень успешно начали новый сезон. В первых трех турах они победили «Монцу», «Кальяри» и «Фиорентину» с общим счетом 8:0. Причем «фиалкам» досталось сразу четыре безответных мяча.
Лучшим игроком «Интера» на старте серии А стал Лаутаро Мартинес. Аргентинец забил уже пять раз за три встречи. Ярко проявился и Маркус Тюрам — у француза один гол и два ассиста.
Перед поединком с «Миланом» травмы получили Санчес и Куадрадо, но оба ветерана восстановились и готовы сыграть в дерби.
В прошлом сезоне россонери долго боролись за серебро, но в итоге заняли четвертое место и пробились в Лигу чемпионов. В главном еврокубке команда Стефано Пиоли добралась до полуфинала, откуда ее выбил как раз «Интер» с общим счетом 3:0. В Кубке Италии «Милан» вылетел еще в январе, уступив «Торино» (0:1) в 1/8 финала.
Летом черно-красных покинули Сандро Тонали, Анте Ребич, Дивок Ориги, Тьемуэ Бакайоко, а легенда клуба Златан Ибрагимович завершил карьеру. На их места «Милан» взял Кристиана Палисика, Самуэля Чуквуезе, Рубена Лофтус-Чика, Луку Йовича, Юнуса Мусу и еще ряд футболистов.
«Милан» начал кампанию с трех побед над «Болоньей», «Торино» и «Ромой» с общим счетом 8:2. Больше всех досталось туринцам, которые уступили со счетом 1:4. Ярче всех на старте сверкнул Оливье Жиру. Француз заколотил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
«Интер» и «Милан» — единственные клубы чемпионата Италии, которые в этом сезоне еще не проиграли и теперь возглавляют таблицу серии А. Обе команды забили по восемь раз, но у россонери есть два пропущенных, так что по дополнительным показателям впереди нерадзурри.
Оба клуба великолепно начали сезон, а черно-синие за три тура даже не пропустили ни разу. Их соперники тоже выглядели надежно в обороне, так что в очной встрече защитники команд выйдут на первый план. Три прошлых миланских дерби оказались «низовыми» — и во всех всухую победил «Интер». Причем «Милан» не забивал соседям четыре поединка подряд.
История противостояния и надежная игра в обороне от обоих коллективов говорят о том, что лучший вариант для ставки — аккуратный тотал.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -