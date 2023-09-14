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Сегодня, 09:15

Лаутаро и Жиру разожгут миланское дерби. Россонери не забивали «Интеру» в пяти матчах подряд

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Милан» 16 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press
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Только нерадзурри и россонери выиграли все матчи на старте сезона.

16 сентября в четвертом туре чемпионата Италии «Интер» с «Миланом» сойдутся на общем для них стадионе «Джузеппе Меацца». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Симоне Соцца. Прямая трансляция дерби на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 18.55.

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Милан» 16 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом нерадзурри. Успех парней Симоне Индзаги можно взять с коэффициентом 2.18, что соответствует 46% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.58 (26%), триумф номинальных гостей — за 3.38 (28%).

В первых трех турах оба клуба забивали минимум по два мяча за игру и больше. Тотал больше 2.5 гола оценен за 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93.

В предыдущих шести встречах соперники огорчили друг друга только однажды — в пяти поединках нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами идет за 1.75, обратный рынок — за 2.09.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный итог — 1:1. На такой счет представлен коэффициент 6.54.

Больше всего шансов на результативный выстрел — у Лаутаро Мартинеса. На взятие ворот в его исполнении можно сыграть за 2.50.

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«Интер» — «Милан»: прогноз и анализ матча 4-го тура серии А 16 сентября 2023 года

Нерадзурри — один из лучших клубов Италии прошлого сезона. Парни Индзаги заняли третье место в серии А, завоевали Кубок страны и вышли в финал Лиги чемпионов, где достойно бились с «Манчестер Сити» (0:1).

В межсезонье команду покинуло довольно много футболистов, среди которых звезды — Андре Онана, Марсело Брозович, Милан Шкриньяр, Эдин Джеко, Данило Д'Амброзио, Ромелу Лукаку и другие футболисты. Состав укрепили Бенжамен Павар, Дэви Классен, Хуан Куадрадо, Алексис Санчес, Марко Арнаутович и Ян Зоммер. Причем все, кроме Павара и Зоммера, перешли бесплатно как свободные агенты.

Черно-синие очень успешно начали новый сезон. В первых трех турах они победили «Монцу», «Кальяри» и «Фиорентину» с общим счетом 8:0. Причем «фиалкам» досталось сразу четыре безответных мяча.

Лучшим игроком «Интера» на старте серии А стал Лаутаро Мартинес. Аргентинец забил уже пять раз за три встречи. Ярко проявился и Маркус Тюрам — у француза один гол и два ассиста.

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Перед поединком с «Миланом» травмы получили Санчес и Куадрадо, но оба ветерана восстановились и готовы сыграть в дерби.

В прошлом сезоне россонери долго боролись за серебро, но в итоге заняли четвертое место и пробились в Лигу чемпионов. В главном еврокубке команда Стефано Пиоли добралась до полуфинала, откуда ее выбил как раз «Интер» с общим счетом 3:0. В Кубке Италии «Милан» вылетел еще в январе, уступив «Торино» (0:1) в 1/8 финала.

Летом черно-красных покинули Сандро Тонали, Анте Ребич, Дивок Ориги, Тьемуэ Бакайоко, а легенда клуба Златан Ибрагимович завершил карьеру. На их места «Милан» взял Кристиана Палисика, Самуэля Чуквуезе, Рубена Лофтус-Чика, Луку Йовича, Юнуса Мусу и еще ряд футболистов.

«Милан» начал кампанию с трех побед над «Болоньей», «Торино» и «Ромой» с общим счетом 8:2. Больше всех досталось туринцам, которые уступили со счетом 1:4. Ярче всех на старте сверкнул Оливье Жиру. Француз заколотил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

«Интер» и «Милан» — единственные клубы чемпионата Италии, которые в этом сезоне еще не проиграли и теперь возглавляют таблицу серии А. Обе команды забили по восемь раз, но у россонери есть два пропущенных, так что по дополнительным показателям впереди нерадзурри.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

Оба клуба великолепно начали сезон, а черно-синие за три тура даже не пропустили ни разу. Их соперники тоже выглядели надежно в обороне, так что в очной встрече защитники команд выйдут на первый план. Три прошлых миланских дерби оказались «низовыми» — и во всех всухую победил «Интер». Причем «Милан» не забивал соседям четыре поединка подряд.

История противостояния и надежная игра в обороне от обоих коллективов говорят о том, что лучший вариант для ставки — аккуратный тотал.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 1.93.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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