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19 мая, 15:45

Решающий матч для «Баварии» за тур до финиша бундеслиги. Подарит ли «Лейпциг» чемпионство «Боруссии»?

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Йозуа Киммих и Томас Мюллер.
Фото Global Look Press
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Лидеров разделяет всего одно очко.

20 мая в центральном матче 33-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» сразится с «Лейпцигом». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Насладиться определяющей в борьбе за чемпионство встречей в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» должна набрать очередные три очка. Победа мюнхенцев идет за коэффициент 1.53, вероятность этого исхода — около 65%. Триумф «Лейпцига» доступен за 5.58 (15%), ничья — за 4.99 (20%).

В первом круге соперники поделили очки (1:1). На то, что «РБ» снова не уступит, котировка — 2.62.

Эксперты уверены, что игра получится горячей и очень результативной. Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.99, ТМ 3.5 — в 1.88.

Велики шансы и на обмен голами, тем более соперники забили друг другу в четырех предыдущих очных встречах. Такое условие можно взять за 1.52, обратное — за 2.55.

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«Бавария» оформила более двух мячей в ворота «Лейпцига» в четырех из шести прошлых играх. ИТБ1 (2.5) идет за 2.07, ИТМ1 (2.5) — за 1.69.

Обе команды забили во вторых таймах трех последних матчей, причем мюнхенцы каждый раз отправляли в ворота соперников не менее двух мячей. На то, что во второй 45-минутке будет оформлено больше голов, чем в первой, котировка — 1.93.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 8.25.

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«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча 33-го тура бундеслиги 20 мая 2023 года

Нынешний сезон бундеслиги, пожалуй, самый захватывающий за последние годы. Если раньше «Бавария» забирала титул задолго до финиша, то в этом году интрига, вероятно, доживет до заключительного тура. Ее смерть настанет лишь в одном случае: если «Боруссия» потеряет очки в гостях у «Аугсбурга», а «Бавария» одолеет «Лейпциг». Сейчас лидеров разделяет всего один балл.

«РБ», по сути, последняя надежда «Дортмунда». «Шмели» в какой-то момент перехватили лидерство, но ничья с «Бохумом» в 30-м туре (1:1) вынуждает их снова зависеть от результатов конкурента. А он ошибаться больше не хочет — в трех последних турах «Бавария» набрала максимум очков, обыграв «Герту», «Вердер» и «Шальке» с общим счетом 10:1. В игре с «горняками» мюнхенцы так сильно жаждали победы, что увлеклись и забили шесть мячей, нанеся в створ ворот соперника 14 ударов.

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Но то был аутсайдер бундеслиги, а в 33-м туре команду Томаса Тухеля ждет намного более дисциплинированный соперник. «Лейпциг» идет третьим и ведет борьбу с «Унионом» за бронзу, а параллельно ждет финала Кубка Германии против «Айнтрахта». Но он состоится только через две недели, поэтому жалеть сил ребята Марко Розе не будут — нельзя упустить шанс стать косвенными героями сезона, отняв чашу у «Баварии».

Возможность огорчить мюнхенцев у «РБ», безусловно, есть. «Красные быки» выиграли семь из восьми последних матчей во всех турнирах, а в первом круге не позволили действующим чемпионам увезти победу с «Ред Булл Арены» (1:1). К слову, единственный мяч «Баварии» в той встрече забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а Ян Зоммер отразил два из трех ударов в створ. В предстоящей встрече камерунец точно не сыграет (у него травма колена), а участие швейцарца под вопросом. Также фаворит ослаблен потерей Дэвиса, Эрнандеса, Нойера и Станишича. «Лейпцигу» не поможет Гулачи, а также в последний момент решится возможность участия Ольмо.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»

«Бавария» выиграла только половину из десяти последних матчей во всех турнирах (при трех поражениях и двух ничьих), а с разницей в два и более гола одержала всего три победы. Что касается встреч непосредственно с «Лейпцигом», то из восьми крайних лишь две завершились крупным успехом мюнхенцев. На «Альянц Стэдиум» «РБ» не проигрывает с разницей более двух мячей с 2017 года.

Нельзя забывать, что у «Баварии» из обоймы выбыли несколько значимых игроков, а если так и не оправится Зоммер, тогда в раму встанет Свен Ульрайх — мужчина без игровой практики и большой любитель ошибиться. В любом случае хозяев вряд ли ждет легкий матч.

Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» с форой (+1.5) гола за 1.67.

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