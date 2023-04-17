У чемпионов Германии только две победы в шести последних матчах.

19 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» примет «Манчестер Сити». Поединок на «Альянц Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 21.55 мск. В первой встрече выиграли «горожане» — 3:0.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Наполи» 19 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают гостей фаворитами. На триумф «Манчестер Сити» в основное время предложен коэффициент 2.35, что составляет около 40% вероятности исхода. На успех «Баварии» дают 2.75 (34%), за ничью — 3.75 (26%).

Аналитики не верят в выход мюнхенцев в полуфинал по результатам двух матчей. Этот итог идет за гигантские 14.0, победа «горожан» — за ничтожные 1.03.

Хозяева забили в 29 из 30 предыдущих встреч, а гости — в 13 поединках подряд. Обмен голами предложен за 1.52, обратный рынок — за 2.55.

В последних пяти играх «Ман Сити» оформлял в среднем по четыре мяча за 90 минут, и в этот раз аналитики тоже ожидают много результативных ударов. Тотал больше трех голов в игре с «Баварией» можно взять за 1.85.

Наиболее вероятный счет в основное время — 1:1. На этот исход предложено ставить за 8.50.

«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года

Новая команда Томаса Тухеля проиграла в первом четвертьфинале со счетом 0:3 — это крупнейшее поражение баварцев в ЛЧ с 2017 года. Немецкий клуб уступил впервые за 10 поединков в еврокубке, из которых восемь мюнхенцы выиграли. Кстати, до «Сити» они пропустили лишь в одной встрече ЛЧ.

В чемпионате Германии Тухель и компания лидируют: на два очка оторвались от «Боруссии». У баварцев лучшая атака (78 забито), лучшая оборона (30 пропущено) и меньше всех поражений (лишь три). Это при том, что у немецкого клуба до конца сезона выбыли вратарь Мануэль Нойер и защитник Люка Эрнандес, а также пострадал командный дух: после поражения от «горожан» в прошлом матче Садио Мане разбил губу Лерою Сане. Командные склоки не прибавят «Баварии» шансов на камбэк.

В первом четвертьфинале «Манчестер Сити» легко продлил серию без поражений до девяти встреч, из которых шесть — победы. Как и мюнхенцы, парни Пепа уверенно действуют у своих ворот — ушли без пропущенных мячей шесть раз за девять игр.

В целом «горожане» идут на великолепной серии из 14 матчей без поражений во всех турнирах и 10 побед подряд с общим счетом 37:5. «Сити» лишь в одном из этих поединков забил один мяч, а в восьми — три и больше. Были даже погромы — «Бернли» (6:0) и «Лейпцига» (7:0). В АПЛ Гвардиола и компания идут на втором месте.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Манчестер Сити»

Мюнхенцам нужно забить минимум три мяча, чтобы перевести противостояние хотя бы в экстра-таймы. «Бавария» выиграла с гандикапом в три гола и больше пять из девяти последних домашних матчей ЛЧ. Дома немецкий клуб не проиграл в 13 из 14 поединков во всех турнирах.

Команда Гвардиолы на выезде в ЛЧ действует неуверенно: из шести прошедших встреч добыла лишь одну победу и четырежды сыграла вничью. В атаке тоже получается играть не очень ярко: «горожане» забили больше одного мяча лишь один раз на этом отрезке, а в трех не отличились вовсе.

Но в этой игре «Баварии» нужно отыгрываться и много забивать, а значит придется атаковать и открываться. «Сити» вряд ли уйдет без пропущенного мяча, но и сам поразит ворота соперников и не упустит огромный гандикап.

Рекомендуемая ставка: Х2 и обе забьют за 2.25.