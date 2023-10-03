Трусливая «Боруссия» и расточительный «Милан». С каким багажом команды подходят к очному матчу в ЛЧ

Для немецкого клуба игра может стать определяющей.

4 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет «Милан». Игра пройдет в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени со свистком арбитра Шимона Марчиняка из Польши. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Милан» 4 октября 2023 года

«Боруссия» на правах хозяина поля идет фаворитом предстоящего матча. На победу «шмелей» в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.45, это порядка 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.64 (24%), триумф «Милана» — за 2.84 (35%).

На то, что россонери не уступят, котировка — 1.59. Также можете подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 1.80, Ф2(0) — за 2.07.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.30.

Исправится ли Рафаэл Леау за нереализованные моменты в первом туре? На его гол котировка — 3.30. А самый вероятный автор гола в этом матче — Никлас Фюллькруг (3.00).

Эксперты считают, что матч завершится со счетом 1:1 за 6.63.

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«Боруссия» Дортмунд — «Милан»: прогноз и анализ матча 2-го тура ЛЧ 4 октября 2023 года

«Милан» и «Боруссия» подходят к очному матчу в Лиге чемпионов в прекрасном расположении духа и на победных сериях. Дортмундцы выиграли три встречи подряд в бундеслиге и настигли «Баварию». У команд по 14 очков и небольшое отставание в два балла от лидирующего «Байера».

Хотя «шмели» раз за разом побеждают, они не могут похвастаться какой-то сумасшедшей результативностью — в шести матчах чемпионата забили всего 12 мячей. Для сравнения: Кейн и компания наколотили уже 20. Впрочем, баланс между атакой и обороной (шесть голов в пассиве) позволяет команде Терзича еженедельно набирать очки и идти в первой пятерке.

Единственный раз, когда тот самый баланс был нарушен, — игра против «ПСЖ» в первом туре ЛЧ. На «Парк-де-Пренс» приехал не задорный и в меру осторожный «Дортмунд», а очень трусливый. Немцы всецело отдали мяч под контроль Мбаппе с партнерами и почти не думали об атаке (нанесли 13 ударов и один в створ, но большинство — при счете 0:2). Попытка сохранить нули обернулась провалом — парижане забили дважды и уверенно предотвратили хаотичные попытки соперника отыграться.

Против «Милана», еще и дома, «Боруссия» должна быть совсем другой — бодрой и агрессивной. На это наверняка рассчитывает и Стефано Пиоли, чья команда благодаря Пулишичу, Леау и другим скоростным игрокам великолепна в контригре.

В последнем туре серии А россонери обыграли «Лацио» (2:0) и добились третьей победы подряд. Благодаря этому успеху красно-черные продолжили борьбу за лидерство с «Интером», с которым у них одинаковое количество очков (по 18). На счету россонери 15 забитых мячей и восемь пропущенных, а Оливье Жиру (4+3) и Рафаэль Леау (3+3) входят в десятку лучших бомбардиров лиги.

Португалец мог сравняться с французом по голам в этом сезоне, если бы не растранжирил моменты в игре с «Ньюкаслом». В первом туре «Милан» был на голову сильнее соперника, нанеся 25 ударов при восьми в створ, но так и не забил (0:0). На совести Леау лучший из упущенных моментов — в одном из эпизодов он на дриблинге просочился в штрафную, но вместо обычного удара позерски пробил пяткой. В игре с «Боруссией» таких шалостей Рафаэлю с партнерами стоит избегать, если они собираются выйти в плей-офф турнира.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Милан»

«Милан» на старте сезона оставляет более целостное впечатление, нежели «Боруссия». У прошлогоднего полуфиналиста ЛЧ был всего один провальный матч — против «Интера» в серии А (1:5). В остальных встречах красно-черные играли очень зрело и ярко, что подтверждается результатами.

«Боруссия» многие победы буквально выжала, а еще несколько раз сыграла вничью с аутсайдерами бундеслиги. В еврокубке она вовсе провалила матч с «ПСЖ», показав, что, возможно, не готова конкурировать на внешней арене. Встреча с «Миланом» подтвердит или опровергнет этот довод, но все-таки кажется, что гости на «Сигнал Идуна Парк» как минимум не проиграют. Ну а голы эти атакующие команды обязательно забьют.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 2.00.

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