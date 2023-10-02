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Сегодня, 20:15

Хвича молчал 23 матча, но ожил перед битвой с «Реалом». Вместе с Осимхеном даст отпор Винисиусу и Беллингему

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» 3 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images
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Кварадона снова в деле.

3 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сильнейший клуб Италии «Наполи» сыграет с 14-кратным победителем турнира — мадридским «Реалом». Встреча состоится в Неаполе на стадионе им.Марадоны и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом в исполнении этих команд можно будет на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Лига чемпионов. Группа C
03 окт, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» 3 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы на победу примерно одинаковыми. Успех «Реала» можно взять за 2.59, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.69 (23%), триумф «Наполи» — за 2.64 (39%).

Не можете определиться с тем, на кого поставить? Возьмите Ф1(0) за 1.93 или Ф2(0) за 1.91.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.18. В пяти из шести последних матчей с участием «Наполи» прошел «верх».

Условие «обе забьют» доступно за 1.60, противоположное — за 2.35.

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Наиболее вероятный автор гола в составах обеих команд — форвард хозяев Виктор Осимхен (2.23). У «Реала» наиболее высокие шансы отличиться у Хоселу (2.90).

Гол в обоих таймах увеличит сумму ставки в 1.65 раза.

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«Наполи» — «Реал»: прогноз и анализ матча 2-го тура Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

«Наполи» не лучшим образом начал защиту титула в Италии. В пяти стартовых турах команда теперь уже под руководством Руди Гарсии трижды потеряла очки и оказалась в середине таблицы. Обыграть не удалось «Лацио» (1:2), «Дженоа» (2:2) и «Болонью» (0:0). Однако в последних двух играх неаполитанцы приняли свой прежний облик — забили восемь мячей «Удинезе» (4:1) и «Лечче» (4:0). Главным героем встречи с «маленькими зебрами» стал потерявший себя Хвича Кварацхелия.

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Грузинский полузащитник в прошлом сезоне был признан лучшим игроком серии А и попал в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч», но никак не мог прервать безголевую серию. Она длилась 23 матча (с марта) и прервалась лишь в позапрошлые выходные. Против «Удинезе» Кварадона был неудержим: сделал 1+1 и дважды попал в штангу, став самым опасным в составе своей команды. Помимо него отличился и Осимхен, у которого теперь в чемпионате 5+1.

Благодаря последним победам «Наполи» вернулся в погоню за лидирующими «Интером» и «Миланом». Также у клуба все неплохо в Лиге чемпионов — в стартовом матче партенопейцы справились с «Брагой» и лидируют на пару с «Реалом», который в первом туре дожал «Унион» (1:0).

В ла лиге в прошедшие выходные мадридцы вернулись на первое место. После поражения от «Атлетико» 24 сентября «бланкос» ненадолго передали лидерство «Барселоне» с «Жироной», но победа над бело-красными (3:0) позволила им вскарабкаться обратно на вершину. В составе «королевского клуба» неаполитанцам прежде всего нужно бояться Беллингема и Хоселу, которые полноценно влились в новый коллектив. Англичанин забил уже семь мячей во всех турнирах, испанец — четыре, два из них — в последних матчах.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Реал»

«Наполи» — вторая по результативности команда Италии этого сезона и одна из самых остроатакующих в мире. В среднем Хвича и компания отправляют мяч в сетку 2.25 раза за 90 минут. Неудивительно, что шесть из восьми встреч с участием партенопейцев завершились «верхом» по голам.

У «Реала» в чемпионате точно такая же разница мячей, как и у будущего соперника — 16:6. Хороши Беллингем и Хоселу, также им на помощь восстановился Винисиус. При этом мадридцы по-прежнему не могут рассчитывать на Куртуа и Милитао, а недавно к ним добавился Алаба. При таких обстоятельствах надежность обороны «бланкос» вызывает сомнения.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

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