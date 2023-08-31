ЦСКА — главный претендент на Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ. СКА и «Ак Барс» совсем рядом

1 сентября стартует 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2024 года, а плей-офф стартует 29 февраля. ЦСКА начнет сезон в статусе действующего обладателя главного трофея — Кубка Гагарина. Остальные клубы постараются прервать двухлетнюю гегемонию армейцев. Букмекерская компания PARI проанализировала расклады в гонке за титул и изучила шансы команд на первое место в Западной и Восточной конференциях.

Артем Лукоянов. Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

По оценкам аналитиков PARI, ЦСКА начнет сезон-2023/24 в статусе главного фаворита. Сделать ставку на то, что столичный клуб в четвертый раз в истории заберет Кубок Гагарина, можно по коэффициенту 4.50. Если же команда Сергея Федорова в первый раз за три года останется без трофея, сыграет котировка 1.20. Армейцы в межсезонье сохранили почти всех сильнейших игроков, но рискуют понести потери из-за последствий замены вратаря Адама Рейдеборна на Ивана Федотова, о правах на которого заявила американская «Филадельфия». В связи с внесением Федотова в заявку на сезон КХЛ Международная федерация хоккея (ИИХФ) на год запретила ЦСКА международные трансферы, а самого вратаря дисквалифицировала на четыре месяца.

Вторым по шансам претендентом на Кубок Гагарина букмекеры считают СКА. Петербургский клуб владел этим трофеем в 2015 и 2017 годах. За новым титулом команду поведут такие звездные новички, как Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк, Брэндан Лайпсик и Сергей Толчинский. Вероятность победы коллектива Романа Ротенберга в плей-офф КХЛ-2023/24 оценивается коэффициентом 5.00. Противоположный исход доступен за 1.17.

Тройку главных фаворитов предстоящего сезона замыкает «Ак Барс», еще в мае боровшийся с ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Котировки на итоговый триумф казанского клуба составляют 5.50. Поставить на то, что главный трофей лиги «Ак Барсу» не достанется, можно за 1.15. Ключевое усиление казанцев перед стартом сезона — Дмитрий Яшкин из СКА и Евгений Свечников из «Сан-Хосе». Кроме того, наставник команды Зинэтула Билялетдинов остался на своем посту — во всех пяти финалах Кубка Гагарина (три победы и два поражения) команда участвовала только с ним.

Фавориты КХЛ. Фото PARI

Конкуренцию основным претендентам в борьбе за Кубок Гагарина, по оценке букмекеров, способны составить двукратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург», победитель сезона-2020/21 омский «Авангард», а также ярославский «Локомотив». Их шансы на успех в этом сезоне оцениваются котировками 10.00, 13.00 и 11.00 соответственно. Еще ниже шансы у столичного «Динамо», которое владело трофеем дважды, а в межсезонье перехватило у СКА олимпийского чемпиона Никиту Гусева. Спрогнозировать триумф москвичей предлагается по коэффициенту 30.00.

Пять из 23 претендентов на Кубок Гагарина — нижегородское «Торпедо», череповецкая «Северсталь», владивостокский «Адмирал», подольский «Витязь» и нижнекамский «Нефтехимик» — выступают в КХЛ при поддержке PARI. По оценкам аналитиков компании, самым явным претендентом на трофей из этих клубов считается «Торпедо». Котировки на триумф команды Игоря Ларионова составляют 50.00. Спрогнозировать победу «Северстали» можно за 200.00, «Адмирала» — за 300.00. «Витязь» и «Нефтехимик» — наименее вероятные претенденты на Кубок Гагарина среди всех участников лиги. При этом сенсационный триумф каждого из этих клубов может принести бетторам самый крупный выигрыш. Итоговая победа подольчан и нижнекамцев идет в линии PARI за 500.00.

Большинство клиентов PARI считают основным претендентом на титул СКА. На победу петербургского клуба приходится чуть более 29% от общего количества ставок на итоги чемпионской гонки. Второй фаворит клиентов PARI — ЦСКА (около 25%), а затем идет «Ак Барс» (почти 21%).

ХК СКА. Фото Официальный сайт ХК СКА

В отдельной линии клиентам PARI предлагается спрогнозировать итоги регулярного чемпионата. В частности, на победу в Западной конференции претендуют ЦСКА, СКА и «Локомотив». Поставить на триумф столичных армейцев можно по коэффициенту 2.30. Вариант с промежуточным триумфом петербуржцев доступен за 2.50, а шансы ярославцев стать лучшей командой Западного дивизиона оцениваются котировкой 6.00.

Главные фавориты Восточной конференции — «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард». Спрогнозировать промежуточный успех казанцев предлагается по коэффициенту 2.70. Триумф «Магнитки» в линии PARI идет за 3.40, а шансы омичей стать первыми на «Востоке» котируются за 3.80.

В сезоне-2023/24 количество участников КХЛ увеличилось с 22 до 23 благодаря возвращению в элитный дивизион тольяттинской «Лады». При этом, как и в прошлом сезоне, в регулярном чемпионате каждая команда сыграет по 68 матчей. Всего будет 165 игровых дней и 782 матча. Единственная длительная пауза, связанная с проведением Матча всех звезд и Кубка Первого канала, запланирована на 8-18 декабря.

Главным нововведением по окончании регулярной части сезона станет перекрестный плей-офф. Сильнейшие команды «Запада» и «Востока» смогут встречаться между собой уже со второй стадии матчей на вылет. В предыдущие сезоны их противостояние раньше финальной серии было исключено. С изменением регламента может прерваться традиция последних лет: с 2015 года ЦСКА и СКА встречались друг с другом в финале Западной конференции (он же полуфинал Кубка Гагарина) семь раз.