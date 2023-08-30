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Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Жиру, Леау и Пулишич ударно начали сезон. Но в Риме «Милану» не бывает просто

Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Милан» 1 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press
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«Милан» оформил шесть голов в первых двух турах.

1 сентября в одном из центральных противостояний третьего тура серии А сойдутся «Рома» и «Милан». Игра на стадионе «Олимпико» начнется в 21.45 по московскому времени, после двух туров россонери возглавляют турнирную таблицу. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Милан» 1 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.73, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш гостей доступен с чуть меньшей котировкой 2.78 (35%), ничья идет за 3.23 (29%).

«Милан» за предыдущие 10 встреч с римлянами уступил всего один раз. «Волки» не обыгрывали соперника с октября 2019 года, а к предстоящей встрече подошли не в лучшем состоянии — в двух первых турах команда Жозе Моуринью набрала всего одно очко. Поставить на то, что гости как минимум не уступят в предстоящем матче, можно за 1.48.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерное равенство соперников:

• 1:1 — за 6.01;

• 0:0 — за 6.55;

• 1:0 в пользу «Ромы» — за 7.75.

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Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.32, ТМ 2.5 — за 1.66. Команды лишь в одной из двух пробили «верх» по забитым мячам лишь в трех из последних 10 очных встреч на поле «Ромы».

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.96, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.85. В прошлом сезоне команды выдали две результативные ничьи (1:1 и 2:2).

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«Рома» — «Милан»: прогноз и анализ матча 3-го тура серии А 1 сентября 2023 года

Столичная команда ужасно стартовала в новом сезоне: за два тура набрала всего одно очко, при этом встретившись с оппозицией ниже уровнем — «Салернитаной» (2:2) и «Вероной» (1:2). Оба раза по игре «Рома» выглядела явно лучше конкурентов, о чем говорит и статистика: джаллоросси серьезно превзошли их по ударам (16:3 и 24:5). Вопреки цифрам римляне пропустили уже четыре мяча, хотя допустили всего 0.9 xGA (ожидаемые пропущенные мячи) — меньше после двух матчей только у «Фиорентины» (0.5).

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Подопечные Жозе Моуринью неплохо выглядели в атаке, но периодически ошибались в завершении — из 40 ударов в двух турах реализовали всего три. Вероятно, выступить лучше помешали травмы ведущих нападающих: недоступны Тэмми Абрахам и свежеприобретенный Сердар Азмун. Для исправления ситуации римляне согласовали аренду Ромелу Лукаку, который очень хорошо смотрелся в «Интере».

«Милан», в отличие от соперника, не испытал проблем на старте сезоне и добыл две уверенные победы: россонери разобрались с «Болоньей» (2:0) и «Торино» (4:0). Отлично работают форварды, которые за два тура забили больше всех в серии А. Оливье Жиру оформил уже 3+1 по системе «гол плюс пас», двумя мячами отметился новичок Кристиан Пулишич, два ассиста выдал Рафаэл Леау.

Команде Стефано Пиоли не мешает даже травма важнейшего полузащитника Исмаэля Беннасера. Его место в середине прочно заняли новички Рубен Лофтус-Чик и Тиджани Рейндерс — оба уже выполнили по голевой передаче.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Милан»

Россонери за два тура настреляли шесть забитых мячей и ни разу не отличались менее двух раз за игру. В отличной форме ключевые нападающие Жиру и Леау, а также новички Пулишич, Лофтус-Чик и Рейндерс. Римляне тоже отличились в предыдущих двух турах, в первом оформив два мяча. Очные матчи команд нередко получались результативными: они обменивались забитыми мячами в последних шести встречах, а на стадионе «Ромы» — в пяти подряд.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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