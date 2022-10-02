ЦСКА проиграл четыре из последних пяти матчей.

3 октября на льду «ЦСКА Арены» пройдет первое в этом сезоне КХЛ армейское дерби. ЦСКА и СКА по-разному начали чемпионат и пока находятся на разных концах Западной конференции, хотя еще несколько месяцев назад они бились в финале «Запада» Кубка Гагарина. Игра стартует в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию с 19.00 мск покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 3 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили фаворита предстоящего дерби: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.60, это примерно 37% вероятности. Успех санкт-петербуржцев доступен за 2.65 (36%). Ничья идет за 3.50 (27%).

Также предложены варианты для ставок на результаты с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.50, Ф2(+1.5) — за 1.27;

• Ф2(-1.5) идет за 3.60, Ф1(+1.5) — за 1.26.

СКА наравне с «Автомобилистом» — самая результативная команда текущего сезона: за 13 игр армейцы Питера забросили уже 47 шайб. Московские тоже много забивают и показывают шестой результат по голам в этом чемпионате. Но по сравнению с петербуржцами показатель ЦСКА выглядит тускло — лишь 35 точных бросков. Ждете результативное дерби? Тотал больше 4.5 гола оценен в 2.02, ТМ 4.5 — в 1.79.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с котировкой 1.18. Обратный рынок предложен за 4.50.

ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 3 октября 2022 года

СКА проводит очень мощный сезон: команда за 13 игр проиграла лишь однажды — московское «Динамо» дожало петербуржцев в серии буллитов. Остальные 12 матчей коллектив Романа Ротенберга выиграл, причем не в основное время закончились всего два матча: «Салават Юлаев» сдался в овертайме, «Северсталь» — по буллитам. Армейцы с хорошим преимуществом лидируют и в Западной конференции, и в общей турнирной таблице.

СКА превосходит оппонентов по многим показателям: команда забила больше всех в КХЛ (47 шайб) и очень мало пропустила (18) — лучше в обороне играет только московское «Динамо» (16). Лидеры находятся в отличной форме: Марат Хайруллин идет пятым в списке бомбардиров КХЛ, он оформил 8+7 по системе гол+пас. Кроме него больше 10 результативных действий в этом сезоне добились еще три игрока петербуржцев.

Команда Ротенберга забрасывает в среднем 3.62 шайбы за матч, а в последних двух играх выдала мощные разгромы — 6:1 и 5:1. Индивидуальный тотал гостей больше 3.5 гола оценен в 1.45, ИТМ2 (1.5) — в 2.65.

ЦСКА же выступает не так мощно: москвичи зависли на седьмой строчке в Западной конференции и имеют одинаковое количество очков (14) с идущим восьмым минским «Динамо». Команда Сергея Федорова неплохо стартовала — выиграла в пяти из семи стартовых матчей. Но дальше результаты испортились: в последних пяти встречах армейцы победили лишь однажды, да и то додавили «Спартак» (3:2) только в овертайме.

Москвичи обыграли красно-белых, которые идут в топ-3 Западной конференции, но при этом уступили куда менее серьезным оппонентам: дважды «Куньлуню» (10-е место на «Западе»), минскому «Динамо» (8-е место) и «Сибири» (четвертые на «Востоке»). У ЦСКА есть серьезные проблемы в обороне: команда пропустила 36 шайб за 12 матчей, больше получили всего пять команд.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА 3 октября 2022 года

Питерские армейцы подходят к игре в гораздо лучшей форме и с более предпочтительными результатами. За 13 матчей этого сезона никому не удалось переиграть СКА в основное время — единственное поражение команда получила в серии буллитов.

ЦСКА же находится в хмуром состоянии: москвичи испытывали сложности против куда менее сильных оппонентов. У СКА лучшее нападение в лиге, которому по силам разнести кризисную оборону соперника. У коллектива Федорова очень мало шансов переиграть СКА за три периода.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.92.