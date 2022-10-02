Индзаги потерял контроль над ситуацией.

4 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов состоится суперматч — «Интер» проверит на прочность «Барселону». Игра пройдет в Италии на арене «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт эфира в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Интер» — «Барселона» 4 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у каталонцев значительно больше шансов на победу. Взять ее можно за 1.85, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех миланцев котируется ниже всего — за 4.20 (21%).

Вариант «хозяева не проиграют» оценен в 2.02.

Небольшой, но приятный коэффициент на триумф миланцев с форой (+1.5) гола — 1.41. Ответные Ф2(-1.5) идут за 2.90.

Оба соперника не прошили «Баварию», но обыграли «Викторию Пльзень»: «Интер» забил два мяча, «Барселона» — пять. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.80, ИТМ1 (1.5) — 1.44. У каталонцев эти же показатели можно оформить за 1.69 и 2.17 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.63, ТМ 2.5 — 2.27.

Если считаете, что игра будет грубой, возьмите за 2.40 пенальти или за 4.00 — удаление.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 7.50;

победа «Барсы» 2:1 — за 7.90;

1:0 — за 8.60.

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После жеребьевки эксперты решили, что проблем в группе C не будет только у «Баварии» — так и получается. После двух побед на старте и спаренных игр с «Викторией» (вероятные шесть баллов) мюнхенцы станут недосягаемы для «Барселоны» и «Интера». Именно эти команды разыграют вторую строчку.

Шансы нерадзурри на участие в плей-офф, особенно с учетом последних результатов, кажутся минимальными. В сентябре миланцы проиграли четыре из шести матчей: помимо «Баварии» (0:2) они уступили в чемпионате принципиальные битвы «Милану» (2:3) с «Ромой» (1:2) и разогнавшемуся «Удинезе» (1:3). Весь этот неудачный период совпал с отсутствием Лукаку — бельгиец не играет полтора месяца из-за травмы. Не будет его на поле и в игре с «Барсой».

На то, что из-за нехватки Ромелу хозяева не забьют и сорвут обмен голами, коэффициент — 2.26. На вариант «обе забьют» котировка — 1.64.

У каталонцев, правда, тоже есть проблемы с составом. Например, из-за различных повреждений выбыли Депай, де Йонг и Кунде, а также защитники — Бельерин и Араухо. Правда, летние покупки и длина скамейки предполагает, что Хави не испытает проблем с оформлением боеспособного состава на ближайшую встречу. В ней «Барселона» может добиться третьей победы подряд и седьмой в восьми последних матчах. За этот отрезок они выступили очень мощно: забили 20 мячей и пропустили всего три.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Барселона»

Миланцы потеряли уверенность, которая была присуща им в прошлом сезоне, и плохо играют с любыми соперниками. Даже не плохо, а неуверенно — в первую очередь в обороне.

«Барселона», которую не сломила даже неудача в Мюнхене, не испытывает таких сложностей. Тем более в атаке у нее есть Левандовски — поляк забил за клуб 12 голов в девяти официальных матчах.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.85.