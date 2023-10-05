ЦСКА забросил 20 шайб в трех последних матчах в КХЛ. Теперь Нестеров с партнерами не почувствуют СКА

Петербуржцы близки к третьему поражению подряд.

6 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоится армейское дерби — ЦСКА примет СКА. Игра пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ», также эфир доступен на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 6 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у соперников равные шансы добиться победы: успех любой из команд в основное время предложен с котировкой 2.55, что составляет примерно по 38% вероятности. Коэффициент на ничью — 3.85 (24%).

При этом на выигрыш с учетом овертайма и серии буллитов котировка чуть меньше на хозяев — 1.89. Этот рынок на питерских армейцев доступен за 1.90.

Также вы можете выбрать один из многочисленных рынков на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.90, Ф2(0) — за 1.90;

• Ф1(-1.5) — за 3.62, Ф2(+1.5) — за 1.26.

Тотал больше 4.5 гола предложено взять за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.80.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 3.85, противоположный вариант доступен за 1.25.

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ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 6 октября 2023 года

Команды тяжело начали сезон, но если москвичи постепенно выравнивают турнирное положение, то петербуржцы до сих находятся вне зоны плей-офф (10-е на «Западе»). К дерби они подошли после двух поражений подряд. Причем подопечные Романа Ротенберга шестые в КХЛ по надежности (пропустили 27 раз в 13 играх), но в последних двух играх получили в свои ворота девять шайб.

Одна из основных проблем петербуржцев — реализация моментов. Меньше СКА (31 шайба) на «Западе» отличился только бедовый «Витязь» (22) — худшая команда всего чемпионата. Также сложности у подопечных Ротенберга появляются из-за частых удалений: в 13 матчах регулярки они уже 53 раза играли в меньшинстве (больше всего у восьми команд) и пропустили за это время 10 шайб (хуже ситуация также только у 10 клубов).

ЦСКА после провального старта сезона постепенно поднимается в турнирной таблице и уже занимает шестую строчку на «Западе». А к дерби со СКА москвичи подошли после трех уверенных побед с общим счетом 20:2 — не почувствовали «Сочи» (7:1), «Витязь» (9:1) и «Барыс» (4:0). Атакующие подвиги позволили красно-синим переместиться на четвертое место в таблице результативности всей лиги — за 14 игр они настреляли 44 шайбы.

При этом в команде нет яркого лидера — лучший бомбардир Никита Нестеров набрал всего 11 голевых действий (2+9), что позволило ему войти в топ-5 главных бомбардиров-защитников КХЛ. При этом в общем списке он не входит даже в 30 сильнейших. Зато сразу семь хоккеистов столичной команды пробили отметку в восемь результативных баллов.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Москвичи подошли к дерби в полыхающей форме и кажутся явными фаворитами. Парни Сергея Федорова выиграли три последних матча с общим счетом 20:2, в то время как петербуржцы подобрались ко встрече с ЦСКА после двух поражений подряд. Статистика личного противостояния тоже отражает небольшое преимущество столичных армейцев — они обыграли петербуржцев в шести из предыдущих 10 очных матчей. Вдобавок хозяева предстоящего дерби — одни из лучших в лиге по игре в большинстве: забросили 11 шайб (больше только у четырех команд) и имеют солидный процент реализации численного преимущества — 21.2%. А у СКА серьезные проблемы с удалениями.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 3.25.

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