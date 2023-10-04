«Спартак» и ЦСКА синхронно проиграли в Кубке России. Ну и кто теперь фаворит дерби?

Команды подходят к очному матчу в неважной форме.

8 октября в Москве состоится грандиозное событие — в столичном дерби «Спартак» примет ЦСКА. Игра начнется в 19.00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене» и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.00 мск, главный арбитр встречи станет известен позднее.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА 8 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» фаворитом предстоящей игры. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.31, что примерно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.74 (24%), успех ЦСКА — за 2.99 (33%).

На то, что армейцы не уступят, котировка — 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.74, ТМ 2.5 — в 2.15. В прошлом сезоне оба матча между соперниками были «верховыми».

Обмен голами можно оформить за 1.62, противоположный результат — за 2.28.

В двух последних матчах «Спартак» не забивал больше одного гола, у ЦСКА — такая же история. ИТМ1 (1.5) идет за 1.78, ИТМ2 (1.5) — за 1.57.

Хотя команда Абаскаля считается фаворитом, наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.40.

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«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 11-го тура РПЛ 8 октября 2023 года

«Спартак» подходит к дерби побитым и серым — красно-белые проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7. Сначала им досталось в Самаре (0:4), а затем — от «Динамо» в Кубке России (0:3). Но справедливости ради стоит отметить, что вторая встреча имела для Промеса и компании лишь малый смысл — первое место в группе «Спартак» гарантировал себе еще по итогам четвертого тура.

Интереснее тот факт, что матч против бело-голубых значил достаточно много для Гильермо Абаскаля. После поражения от «Крыльев» поползли слухи о замене испанца на Черчесова или Карпина. И хотя дедлайном назначили игру с ЦСКА, проигрывать всухую «Динамо» было не полезно для тренера. Поэтому пока на 100% неизвестно, кто именно будет руководить командой в ближайшие выходные — Гильермо или кто-то другой.

Безусловно, одна из причин поражения от «Динамо» — желание Абаскаля не задействовать ключевых игроков (хотя до сих пор неясно, кто для него ключевой, а кто нет). На скамейке до середины второго тайма оставались Промес и Мартинс, лишь после перерыва на поле вышли Зобнин и Бонгонда, а Мозес и Бабич вовсе промариновались в запасе. На их свежесть тренерский штаб красно-белых будет рассчитывать в битве с армейцами.

Те, в свою очередь, не справились в Кубке с «Факелом» (ничья 1:1 в основное время и поражение по пенальти). Причина примерно та же, что и в случае со «Спартаком», — слишком агрессивная ротация состава, в котором не нашлось места Мухову, Чалову, Акинфееву и многим другим.

Желание армейцев лучше подготовиться к противостоянию с красно-белыми понятно, но в то же время болельщики получили на тарелочке новую порцию негатива — их команда не выиграла в основное время восьмой из девяти последних матчей. При этом минимальный успех во встрече с «Балтикой» (1:0) также вряд ли мог принести грандиозную радость — зрители наверняка хотели бы, чтобы таких соперников красно-синие пережевывали увереннее и тщательнее.

Если отбросить результаты Кубка, в сухом остатке получается вот что: в чемпионате «Спартак» и ЦСКА имеют по 16 очков и на восемь баллов отстают от «Краснодара». Поражение в очном матче при условии очередной победы «быков» в 11-м туре перечеркнет шансы неудачника на титул — в условиях плотности таблицы ему останется рассчитывать только на чудо.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» много забивал на старте сезона, но череда неудач привела к тому, что разница голов у красно-белых стала отрицательной — минус два (14-16). В двух последних встречах москвичи вообще не отличились ни разу, всего четырежды пробив в створ ворот соперников.

Против ЦСКА не сыграет Соболев, у которого перебор желтых карточек. При этом даже с ним хозяевам было бы непросто что-то показать впереди, а без него будет еще сложнее. Опять же учитывая, что Промес и остальные на данный момент играют невнятно.

Да, армейцы пропускают тоже достаточно много (15 в 10 играх), но в дерби на чужом поле они не будут рваться вперед и уделят внимание обороне. В конце концов, в рамку вернется Акинфеев. В общем, большого количества голов от «Спартака» ждать не стоит, хотя это не значит, что красно-белые не добьются победы. Все-таки на кону честь Абаскаля.

Рекомендуемая ставка: «Спартак» забьет меньше двух голов за 1.78.

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