Игрок поставил 500 000 рублей на ПСВ в матче против «Арсенала»

12 декабря ПСВ примет «Арсенал» в матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра лидеров группы B пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене и начнется в 20.45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Букмекеры не выделяют в матче явного фаворита, но отдают небольшое предпочтение гостям. Заключить пари на успех лондонцев можно за 2.60, что соответствует 38% вероятности. Ставки на победу хозяев принимаются за 2.70 (около 36%), ничья идет за 3.70 (26%).

Большинство клиентов букмекера при этом считают, что выиграет ПСВ. На победу нидерландского клуба приходится 74% от всего объема пари на исход поединка.

По оценкам аналитиков, матч будет результативным и команды забьют не менее двух мячей на двоих. Поставить на это можно за 1.62, а обратный вариант (тотал меньше 2.5) оценивается коэффициентом 2.35. В очной встрече первого круга «Арсенал» обыграл «ПСВ» со счетом 4:0. В целом во всех матчах группового этапа с участием «канониров» зрители увидели минимум по два гола. За пять прошедших туров только в одной встрече с участием «ПСВ» было забито меньше двух мячей.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.50. Если же говорить о ставках на точный счет, то самым вероятным исходом считается ничья 1:1 (коэффициент 8.00). Вероятность того, что лондонцы откроют счет, котируется за 1.90, хозяева — за 1.95. Поставить на «сухую» победу «Арсенала» можно за 4.90. Заключить пари на то, что ПСВ будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 4.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 500 000 рублей на победу ПСВ за 2.70. Клиент включил этот прогноз в экспресс из трех событий ЛЧ с общим коэффициентом 14.85.

«Арсенал» выйдет из группы с первой позиции вне зависимости от исхода грядущей игры: подопечные Микеля Артеты на четыре очка опережают ПСВ. В матче пятого тура «канониры» эффектно обыграли «Ланс» на своей арене со счетом 6:0. Команда Петера Боша после поражения от «Арсенала» в первом туре больше не проигрывала на групповом этапе и тоже уже обеспечила себе выход в плей-офф.