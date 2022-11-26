Прогноз на матч Испания — Германия в рамках чемпионата мира по футболу 27 ноября 2022 года в Катаре

А еще продолжится тренд на нерезультативные матчи.

27 ноября состоится главный матч всего группового этапа чемпионата мира в Катаре —Испания встретится с Германией. Топ-сборные сыграют на стадионе «Эль-Байт». Начало в 22.00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Испания — Германия 27 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Луиса Энрике: поставить на победу «Красной фурии» можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 42% вероятности. Успех бундестим предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.80 (25%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа Испании 2:1 — за 8.70;

• успех 1:0 — за 9.50.

Чемпионат мира в Катаре редко радует результативными матчами, но испанцы в первом туре выстрелили в Коста-Рику семью безответными голами. Ждете, что предстоящая встреча все-таки получится яркой? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.25.

Германия сенсационно уступила в первом туре Японии (1:2) и для предложения борьбы за выход из группы должна набирать очки против Испании. Поставить на то, что немцы не проиграют, можно с котировкой 1.68.

Испания — Германия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 27 ноября 2022 года

Испания в первом туре легко разгромила Коста-Рику (7:0) и возглавила группу E. «Красная фурия» — одна из самых результативных команд турнира в Катаре, а оформивший дубль Ферран Торрес — один из лучших бомбардиров. Германия же провалилась в стартовом матче против Японии: команда Ханс-Дитера Флика вела 1:0 до 75-й минуты, но пропустила два мяча и проиграла. Теперь для продолжения борьбы за плей-офф немцам необходимо набирать очки в предстоящей встрече.

Испания забила много не только Коста-Рике — в остальных матчах 2022 года команда заколачивала в среднем два мяча за игру. В атаке «Красной фурии» много звезд, при том что Луис Энрике привез в Катар третью по молодости команду. Правда, молодые звезды испанцев выступают за «Барселону», «ПСЖ» и другие топ-клубы.

Индивидуальный тотал «Красной фурии» больше 1.5 гола оценен в 1.98, обратный рынок доступен за 1.83.

За бундестим тоже выступают топ-игроки, но в команде нет звездного центрального нападающего. Попавший в заявку на ЧМ Никлас Фюллькруг из «Вердера» против японцев провел лишь второй матч за сборную, а в основе роль форварда исполнял атакующий полузащитник Кай Хаверц. Возможно, эта проблема повлияла на результат: Германия создала много моментов (26 ударов, девять — в створ), но отличилась только с пенальти.

При этом немцы много пропускают: за 10 игр во всех турнирах завершили всухую только две товарищеские встречи против Израиля и Омана. В среднем же немцы в 2022 году вынимают из сетки 1.2 мяча за матч.

Прогноз и ставка на матч Испания — Германия 27 ноября 2022 года

С финала Евро-2008 соперники встречались друг с другом пять раз: только одна игра завершилась «верхом» по голам. Чемпионат мира в Катаре уже ассоциируется с невысокой результативностью, тем более когда речь идет о матчах команд примерно равного уровня. К тому же Германия испытывает проблемы в завершении, а Испанию в предстоящей игре устроит и ничья.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.72 (если команды забьют трижды, случится возврат суммы ставки).