Сам Имавов рвется в топ-10 среднего дивизиона.

Первый турнир UFC в 2023 году состоится в ночь с 14 на 15 января на арене UFC APEX в Лас-Вегасе. В главном событии ивента сойдутся представители среднего веса — американец Келвин Гастелум и российско-французский боец Нассурдин Имавов. Прямую трансляцию турнира покажут сайт matchtv.ru (основной кард) и телеканал «Матч! Боец». Мэйн-ивент начнется в 3.00 по московскому времени.

Келвин Гастелум

31-летний американец когда-то считался восходящей звездой промоушена и даже побеждал легенд UFC — в ноябре 2017-го вырубил Майкла Биспинга в последнем бою англичанина. Правда, сейчас Келвин находится находится в плохой форме: проиграл пять из последних шести поединков.

При этом Гастелум встречался с топами: проиграл Джареду Каннонье, Роберту Уиттакеру, Даррену Тиллу и Исраэлю Адесанье — последнему уступил в бою за временный пояс среднего веса. Груда поражений откатила Келвина на 13-е место в рейтинге средневесов. Еще одно может выкинуть его даже из топ-15.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают американца аутсайдером предстоящего боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 2.70, это примерно 35% вероятности.

Гастелум достаточно универсальный боец: 24% побед в карьере он одержал сабмишенами, 41% — нокаутами. Но в последнее время американец больший упор делает именно на стойку, хотя обладает не очень высоким ростом для среднего дивизиона (175 см). Последнюю победу приемом он одержал аж в 2014-м (тогда Келвин уже выступал в UFC).

Сейчас американец в среднем за бой проводит 1.05 тейкдауна и 0.11 попытки сабмишена. Успешность переводов на настил — 32%. Ударная статистика бойца впечатляет куда больше: в среднем за минуту в октагоне файтер выплескивает 3.53 акцентированных удара с точностью 42%.

Нассурдин Имавов

Французский дагестанец находится в рейтинге среднего дивизиона на одну строчку выше (12-й). Имавов — намного более габаритный боец: рост 190 см, размах рук — на 10 см больше, чем у Гастелума. 27-летний файтер провел в UFC пять поединков, четыре из которых выиграл. Еще одна победа, тем более над статусным американцем, поможет ему подняться в топ-10 рейтинга.

Именно Нассурдин, по мнению экспертов, фаворит предстоящего боя. Котировка на победу Русского Снайпера — 1.50, это около 64% вероятности.

Имавов превосходит соперника и по ударной статистике, и по борцовской. Нассурдин в среднем за бой проводит 0.95 тейкдауна, но совершает 2.38 попытки сабмишена. Правда, дагестанец пока ни разу не побеждал в UFC приемом: две досрочные победы оформил нокаутами, а в других боях преуспел решением. Также самого бойца очень сложно перевести на канвас: он заблокировал 76% попыток тейкдаунов соперников.

Имавов в среднем за минуту в октагоне наносит больше акцентированных ударов — 4.08. У него лучше и защита от акцентированных панчей: пропускает в среднем за минуту 2.43 таких удара против 3.24 у Гастелума.

Возможна ли ничья?

Бойцы на двоих провели 40 поединков в профессиональных ММА, ни один из которых не закончился ничьей. У Гастелума есть один бой с аннулированным результатом: в марте 2017-го он вырубил Витора Белфорта, но американца наказали за употребление марихуаны.

На ничью предложена котировка 70.0 (1%).