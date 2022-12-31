Одному Килиану будет сложно против одной из лучших оборонительных линий Франции.

1 января в чемпионате Франции состоится матч двух лидеров чемпионата Франции — «ПСЖ» примет «Ланс». Встреча пройдет на 38-тысячном стадионе «Боллар-Делелис» и начнется в 22.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Жером Брезар. В России прямая трансляция игры будет недоступна.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 1 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 2.08, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Ланса» — за близкие 3.50 (28%).

Кроваво-золотые свели вничью два последних матча с «ПСЖ». На то, что они не уступят и в ближайшей встрече, котировка — 1.80.

На то, что команды пробьют «верх» по голам, коэффициент — 1.74. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.17.

В пяти очных матчах из последних шести соперники обменялись забитыми мячами. Обоюдное взятие ворот в предстоящей игре идет за 1.65, обратный исход — за 2.24.

На то, что счет в матче откроет «ПСЖ», котировка — 1.72. «Ланс» можно взять за 2.32, отсутствие голов — за 15.5.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве парижан:

ничья 1:1 оценена в 6.90;

успех гостей 2:1 — в 8.30;

1:0 — в 8.50.

«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 17-го тура ла лиги 1 января 2023 года

«ПСЖ» провел очень тяжелый и драматичный матч против «Страсбура» — команды бились на «Парк де Пренс» 28 декабря и закончили со счетом 2:1 в пользу парижан. Правда, победный мяч хозяева забили только на 95-й минуте с пенальти усилиями Мбаппе. К тому моменту красно-синие уже полчаса играли в меньшинстве после удаления Неймара: бразилец получил две желтые за несколько минут из-за стычки с соперником и симуляции.

В результате против главного преследователя — «Ланса» — «ПСЖ» сыграет без двух лидеров. Месси продолжает восстановление после победы на чемпионате мира, а Неймар пропустит встречу по дисциплинарным причинам. В их отсутствие тащить команду будет Мбаппе, который с 13 голами лидирует в гонке бомбардиров лиги 1. Поможет ли фактор Килиана «ПСЖ» забить «Лансу» хотя бы дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 1.95.

Разница между соперниками существенна и отражается в количестве голов: парижане наколотили уже 45 мячей (2.81 за игру), а футболисты «Ланса» — всего 26 (1.62). Но они располагаются на втором месте в таблице за счет качественной игры в обороне: как и «ПСЖ», команда Франка Эза пропустила всего 10 мячей (0.62).

«Ланс» только дважды в этом сезоне лиги 1 пропустил за матч больше одного мяча, но обе встречи выиграл — 3:2 у «Бреста» и 5:2 у «Лорьяна». От «ПСЖ» кроваво-золотые тоже пропускают немного — суммарно четыре мяча в четырех последних матчах. Причем в двух из них «Ланс» добился ничьих, а еще в одном победил.

Прогноз и ставка на матч «Ланс» — «ПСЖ»

Отсутствие Месси и Неймара сильно облегчит «Лансу» жизнь — хозяевам нужно будет сдержать только Мбаппе. Килиан в этом сезоне еще не оказывался в ситуации, когда в атаке ему придется играть и без бразильца, и без аргентинца. Новые обстоятельства могут сбить его с толку.

«Ланс» классно защищается, особенно дома: пропустил всего шесть голов и выиграл все восемь матчей. Команде Франка Эза по силам остановить помятый и слегка обескровленный «ПСЖ», который едва не потерял очки даже со «Страсбуром».

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.80.