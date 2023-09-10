Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на Нидерланды против Ирландии в квалификации Евро-2024

10 сентября пройдет матч квалификации к чемпионату Европы-2024 между сборными Ирландии и Нидерландов. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом команду Нидерландов. Коэффициент на итоговый успех «оранжевых» — 1.70, что составляет 58% вероятности. Триумф Ирландии котируется за 5.70 (чуть более 17%). Ничья идет за 3.85 (25%).

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. В общем обороте ставок на три возможных варианта исхода матча на победу Нидерландов сделано почти 98%.

Ирландия и Нидерланды встречались друг с другом лишь один раз. В товарищеском матче 2016 года сборные разошлись ничьей —1:1. Аналитики PARI считают, что предстоящая игра также не порадует зрителей обилием голов. Тотал голов больше 2.5 котируется за 2.02, а поставить на ТБ 3.5 можно с коэффициентом 3.40.

В этой квалификации к Евро-2024 Ирландия и Нидерланды провели по три «сухих» матча. Скорее всего, в грядущей встрече также будет забивать лишь одна команда либо никто. Поставить на то, что соперники обменяются голами, можно за 2.00.

Также клиенты PARI могут определить команду, которая откроет счет в матче. Если первый гол будет на счету нидерландцев, сыграет ставка за 1.50. Дебютный гол игры в исполнении Ирландии котируется за 3.00.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 1 000 000 рублей на победу сборной Нидерландов по коэффициенту 1.70. Клиент PARI добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.30.

В квалификации к Евро-2024 сборная Ирландии потерпела три поражения: дважды от Франции (0:1, 0:2) и Греции (1:2). Также ирландцы победили сборную Гибралтара (3:0). Нидерландцы обыграли Гибралтар (3:0) и Грецию (3:0), а в первом матче группы В проиграли французам (0:4).