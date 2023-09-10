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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на Нидерланды против Ирландии в квалификации Евро-2024

Сборная Нидерландов.
Фото Global Look Press
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10 сентября пройдет матч квалификации к чемпионату Европы-2024 между сборными Ирландии и Нидерландов. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
10 сент, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
Нидерланды

Букмекеры считают фаворитом команду Нидерландов. Коэффициент на итоговый успех «оранжевых» — 1.70, что составляет 58% вероятности. Триумф Ирландии котируется за 5.70 (чуть более 17%). Ничья идет за 3.85 (25%).

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. В общем обороте ставок на три возможных варианта исхода матча на победу Нидерландов сделано почти 98%.

Ирландия и Нидерланды встречались друг с другом лишь один раз. В товарищеском матче 2016 года сборные разошлись ничьей —1:1. Аналитики PARI считают, что предстоящая игра также не порадует зрителей обилием голов. Тотал голов больше 2.5 котируется за 2.02, а поставить на ТБ 3.5 можно с коэффициентом 3.40.

В этой квалификации к Евро-2024 Ирландия и Нидерланды провели по три «сухих» матча. Скорее всего, в грядущей встрече также будет забивать лишь одна команда либо никто. Поставить на то, что соперники обменяются голами, можно за 2.00.

Также клиенты PARI могут определить команду, которая откроет счет в матче. Если первый гол будет на счету нидерландцев, сыграет ставка за 1.50. Дебютный гол игры в исполнении Ирландии котируется за 3.00.

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Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 1 000 000 рублей на победу сборной Нидерландов по коэффициенту 1.70. Клиент PARI добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.30.

В квалификации к Евро-2024 сборная Ирландии потерпела три поражения: дважды от Франции (0:1, 0:2) и Греции (1:2). Также ирландцы победили сборную Гибралтара (3:0). Нидерландцы обыграли Гибралтар (3:0) и Грецию (3:0), а в первом матче группы В проиграли французам (0:4).

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Прогнозы на спорт
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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