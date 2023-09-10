Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на Нидерланды против Ирландии в квалификации Евро-2024

Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
10 сентября пройдет матч квалификации к чемпионату Европы-2024 между сборными Ирландии и Нидерландов. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.
Букмекеры считают фаворитом команду Нидерландов. Коэффициент на итоговый успех «оранжевых» — 1.70, что составляет 58% вероятности. Триумф Ирландии котируется за 5.70 (чуть более 17%). Ничья идет за 3.85 (25%).
Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. В общем обороте ставок на три возможных варианта исхода матча на победу Нидерландов сделано почти 98%.
Ирландия и Нидерланды встречались друг с другом лишь один раз. В товарищеском матче 2016 года сборные разошлись ничьей —1:1. Аналитики PARI считают, что предстоящая игра также не порадует зрителей обилием голов. Тотал голов больше 2.5 котируется за 2.02, а поставить на ТБ 3.5 можно с коэффициентом 3.40.
В этой квалификации к Евро-2024 Ирландия и Нидерланды провели по три «сухих» матча. Скорее всего, в грядущей встрече также будет забивать лишь одна команда либо никто. Поставить на то, что соперники обменяются голами, можно за 2.00.
Также клиенты PARI могут определить команду, которая откроет счет в матче. Если первый гол будет на счету нидерландцев, сыграет ставка за 1.50. Дебютный гол игры в исполнении Ирландии котируется за 3.00.
Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 1 000 000 рублей на победу сборной Нидерландов по коэффициенту 1.70. Клиент PARI добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.30.
В квалификации к Евро-2024 сборная Ирландии потерпела три поражения: дважды от Франции (0:1, 0:2) и Греции (1:2). Также ирландцы победили сборную Гибралтара (3:0). Нидерландцы обыграли Гибралтар (3:0) и Грецию (3:0), а в первом матче группы В проиграли французам (0:4).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -