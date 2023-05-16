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Прогнозы на спорт

16 мая, 15:25

Клиент PARI поставил 300 000 рублей на гол «Милана» в ответном матче ЛЧ. При этом большинство верит в победу «Интера»

Генрих Мхитарян и Сандро Тонали.
Фото Global Look Press
Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press
Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
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16 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Миланом». Матч на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 22.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на сегодняшнюю игру.

Лига чемпионов. 1/2 финала
16 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Милан

Первый матч состоялся неделю назад и завершился победой «Интера» со счетом 2:0. Теперь у PARI практически нет сомнений в выходе нерадзурри в финал. Сделать ставку на общую победу нерадзурри по итогам противостояния с «Миланом» предлагается по коэффициенту 1.05, что соответствует примерно 93% вероятности. Поверить в чудо в виде прохода «Милана» в решающую стадию Лиги чемпионов можно за 11.50 (приблизительно 7%).

Согласно раскладам непосредственно на сегодняшний матч, шансы «Интера» выглядят предпочтительнее. Поставить на победу хозяев можно за 2.20 (44% вероятности). Котировки на ничью составляют 3.35 (около 29%), а на триумф «Милана — 3.70 (порядка 27%).

Клиенты PARI уверены, что «Интер» выиграет и пройдет в финал. Около 85% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на победу нерадзурри. Для сравнения: на россонери сделано 11%, и еще 4% приходится на ничейный исход. Если говорить о ставках на проход, то здесь распределение объема пари выглядит так: 93% на «Интер» против 7% на команду Стефано Пиоли.

Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press

По оценкам аналитиков PARI, как и в первом матче, соперники ограничатся максимум двумя голами. На это событие установлен коэффициент 1.75. Такая же котировка соответствует ставке «обе забьют». Спрогнозировать тотал больше 2.5 можно за 2.08, а победу одной из команд с сухим счетом — за 2.35.

Самыми вероятными результатами матча аналитики PARI считают ничью 1:1, а также минимальную победу «Интера» — 1:0. Оба события котируются за 7.00. Нулевая ничья тянет на 8.50, а выигрыш хозяев со счетом 2:1 идет за 9.00.

В предыдущем матче забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Если они снова отличатся, сыграют коэффициенты 3.20 и 6.00 соответственно. Но самые высокие шансы записать гол на свой счет имеет их партнер по атаке Лаутаро Мартинес: ставки на то, что аргентинец огорчит «Милан», принимаются за 2.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на то, что «Милан» забьет, по коэффициенту 1.47. Игрок добавил этот исход в экспресс из семи событий с общим коэффициентом 5.23. К слову, три события из семи уже состоялись в рамках РПЛ с положительным для беттора исходом.

Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

«Интер» мощно разогнался еще до первой игры, а после убедительного успеха в первом полуфинальном матче все так же держит победный темп. На выходных команда Симоне Индзаги обыграла в чемпионате Италии «Сассуоло» со счетом 4:2 и увеличила серию викторий во всех турнирах до семи подряд. Стоит отметить, что из 10 последних миланских дерби «Интер» выиграл пять, то есть каждое второе. При этом три предыдущие встречи завершились победами нерадзурри с сухим счетом.

Для «Милана» оказалась фатальной потеря лидера — португальца Рафаэла Леау. Вслед за поражением 0:2 от «Интера» россонери на прошлой неделе проиграли с тем же счетом еще и «Специи». После триумфа в серии А по итогам прошлого сезона в нынешнем клуб рискует занять лишь пятое место и не попасть в Лигу чемпионов. Это уже спровоцировало разговоры об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера команды.

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