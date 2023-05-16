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16 мая, 18:15

«Манчестер Сити» — «Реал»: Холанн и де Брейне не допустят повторения прошлогодней неудачи

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Парни Гвардиолы не проигрывают на «Этихаде» в ЛЧ с 2018 года.

17 мая в Манчестере состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Встреча действующих чемпионов Англии и вице-лидера Испании пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом встречи «Манчестер Сити». На победу английской команды можно поставить с коэффициентом 1.60, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (21%), успех «Реала» — за 5.00 (19%).

Можете поставить на выход одного из клубов в финал. Триумф мадридцев доступен за 3.40, «горожан» — за 1.32.

Команды пробили «верх» по голам в четырех предыдущих столкновениях из пяти. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35.

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В последний раз команды не забили друг другу семь лет назад. В шести матчах подряд с 2016-го они поражали ворота друг друга в очных битвах. Обмен голами оценен в 1.68, обратный рынок — в 2.20.

Наиболее вероятный счет, по версии ФОНБЕТ, — победа «Сити» 2:1 или ничья 1:1. На оба результата можно поставить за 8.50.

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«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ полуфинала Лиги чемпионов 17 мая 2023 года

В первом полуфинале «Манчестер Сити» спокойно продлил серию без поражений в Лиге чемпионов до 11 встреч, из которых шесть — победы. Как и мадридцы, парни Пепа уверенно действуют у своих ворот — ушли без пропущенных мячей семь раз за 12 игр.

В целом «горожане» идут на великолепной серии из 22 матчей без поражений во всех турнирах из которых 18 встреч — победы с общим счетом 56:9. «Сити» лишь в четырех из этих поединков забил один мяч, а в 14 — три и больше. Были даже погромы — «Бернли» (6:0), «Лейпцига» (7:0), «Арсенала» (4:1). В АПЛ Гвардиола и компания вырвались на первое место — для завоевания титула им нужно набрать всего два очка в трех играх.

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В розыгрыше-2021/22 «горожане» на этой же стадии играли с «Реалом» и остановились в нескольких минутах от финала — дубль Родриго в компенсированное время и гол Бензема в первом овертайме лишили «Сити» возможности побороться за трофей с «Ливерпулем». Теперь у них есть шанс отомстить.

Но мадридцы и сейчас находятся в отличной форме: в последнем туре ла лиги победили «Хетафе» (1:0), а до этого задушили «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании (забрали шестой трофей за 465 дней). Догнать «Барселону» в чемпионате Испании не получилось, так что Лига чемпионов — главная цель «бланкос».

Голевой отрезок команды в ЛЧ составляет 17 матчей. На выезде мадридцы не уступили в четырех из пяти предыдущих поединков в турнире (три победы, одна ничья). В личных встречах у «Сити» и «Реала» паритет: на счету каждой команды по три победы, а еще три игры завершились вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

В первой встрече «горожане» не проиграли и прощупали «Реал», который позволил сопернику создать множество моментов у своих ворот. Теперь «Сити» сыграет на домашнем поле, а это сильный козырь — клуб идет на серии из 14 побед в домашних встречах, в последний раз уступил на «Этихаде» в ЛЧ пять лет назад — в 2018-м.

«Реал» неважно играет при чужих фанатах. Парни Карло Анчелотти проиграли два последних выезда, пропустив шесть мячей, — «Сосьедаду» (0:2) и «Жироне» (2:4). Предыдущая игра в Манчестере тоже закончилась поражением (3:4).

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» в основное время за 1.60.

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