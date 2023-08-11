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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:45

Клиенты PARI не оставили шансов конкурентам «ПСЖ» в лиге 1. 90% ставок сделано на 12-е чемпионство парижан

Марко Асенсио.
Фото Global Look Press
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Уже на этой неделе стартуют первые матчи чемпионата Франции по футболу в сезоне-2023/24. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы «ПСЖ» сохранить титул, а конкурентов парижан — прервать гегемонию столичного клуба.

Эра «ПСЖ» началась еще в сезоне-2012/13 — отобрав титул у «Монпелье», парижане стали главной скрипкой во французском футболе и выиграли титул четыре раза подряд. С тех пор красно-синие ни разу не заканчивали чемпионат ниже второго места, записав на свой счет еще пять побед в лиге 1. На счету этой команды уже 11 побед, что сделало ее самой титулованной в истории турнира.

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Аналитики PARI считают, что в предстоящем сезоне «ПСЖ» практически наверняка увеличит этот рекорд до 12 побед. Ставки на чемпионство парижан принимаются с коэффициентом 1.25.

Главным конкурентом «ПСЖ» считается «Марсель», закончивший прошлый сезон на третьем месте. В межсезонье команда обзавелась новым тренером и подписала несколько новых игроков, поэтому букмекеры ждут от марсельцев хороших результатов. Заключить пари на то, что «Марсель» выиграет лигу 1, можно с коэффициентом 9.00.

Замыкает тройку фаворитов «Монако»: вероятность триумфа этой команды оценивается коэффициентом 15.0. Прошлый сезон монегаски провели неудачно, закончив чемпионат на шестом месте. Тем не менее в межсезонье команда выдала серию ярких матчей, наиболее интересными из которых стали товарищеские встречи с мюнхенской «Баварией» (2:4) и лондонским «Арсеналом» (1:1).

Букмекеры не исключают, что чемпионом может стать и «Лион». «Львы» заняли седьмое место по итогам прошлого сезона. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 20.0.

Еще меньше верят в победу «Лилля» и «Ланса», успех которых оценен коэффициентом 25.0. «Лилль» — чемпион сезона-2020/21, однако в следующих двух чемпионатах «доги» не вошли даже в первую тройку. Что касается «Ланса», то кроваво-золотые едва не совершили сенсацию в прошлом сезоне, закончив его на второй строчке и отстав от «ПСЖ» всего на одно очко. Это был лучший чемпионат для команды с момента возвращения из второй лиги.

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Совсем скромно выглядят шансы «Ренна» и «Ниццы», ставки на победу которых принимаются с коэффициентами 35.0 и 50.0 соответственно. В последний раз «Ницца» выигрывала лигу 1 еще в пятидесятых, тогда как лучшим результатом «Ренна» за всю историю стало четвертое место в сезоне-1964/65.

Что касается остальных участников турнира, то коэффициенты на их победу стартуют с 500 пунктов. Главными аутсайдерами этого сезона считаются «Брест» и «Мец», чемпионство которых котируется за 2500.

Большинство клиентов PARI считают, что «ПСЖ» сохранит титул. На победу парижан в предстоящем сезоне приходится 90% от всего объема пари на итоги соревнований.

86-й сезон французской лиги 1 пройдет с 12 августа 2023 года по 18 мая 2024 года. По сравнению с предыдущим сезоном число команд в турнире сократилось с 20 до 18.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лилль
ФК Лион
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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