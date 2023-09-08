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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:25

Клиенты PARI уверены в победе Испании над Грузией в отборе Евро-2024

Хоселу (сборная Испании).
Фото Global Look Press
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8 сентября в отборочном матче Евро-2024 сыграют сборные Грузии и Испании. Встреча состоится в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
08 сент, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Испания

Букмекеры считают Испанию явным фаворитом. На победу гостей установлен коэффициент 1.35, что соответствует примерно 73% вероятности. На триумф хозяев можно поставить за 10.50 (10%). Вероятность ничейного исхода котируется за 5.50 (приблизительно 17%).

Клиенты PARI уверены в успехе испанцев. Если говорить об общем объеме ставок на три возможных варианта исхода игры, то более 99% приходится на победу гостей.

По оценкам аналитиков PARI, команды Вилли Саньоля и Луиса де ла Фуэнте способны забить как минимум три мяча на двоих. Ставки на это событие принимаются за 1.78. Если же команды ограничатся максимум двумя голами, сыграет котировка 2.05. Стоит отметить, что с начала года испанцы и грузины провели по четыре матча, и ставка на ТБ 2.5 проходила ровно в половине из них.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Матч ЦСКА — «Зенит» стал самым популярным событием седьмого тура РПЛ среди клиентов PARI

Букмекеры невысоко оценивают вероятность обмена голами. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. Обратный исход доступен за 1.70. Гол Грузии оценивается коэффициентом 2.00, а «сухая» победа Испании идет в линии PARI также за 2.00. В четырех матчах с начала года испанцы дважды сыграли «на ноль». При этом грузины лишь раз за те же четыре игры ушли с поля без забитого мяча.

Отдельная линия открыта на точный счет. Здесь наиболее вероятный вариант — победа гостей 2:0 по коэффициенту 6.00. Также предлагается поставить на команды с Пиренеев с форой (-1.5) за 2.00.

Стоит отметить, что больше всего аналитики ждут гола от форварда гостей Альваро Мораты. Поставить на то, что испанец забьет, можно за 2.20. Если же голом отметится лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия, сыграет коэффициент 4.80. Голевая передача в его исполнении котируется за 6.50.

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Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 000 000 рублей на то, что испанцы не проиграют, по коэффициенту 1.06. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.51. Другой клиент собрал экспресс из четырех событий, куда включил ставку на победу Испании по коэффициенту 1.35. Игрок поставил 370 000 рублей, а общий коэффициент в купоне составил 2.03.

Грузия и Испания ведут борьбу за выход на первенство континента в отборочной группе A. В ней выступают пять команд, каждая из которых провела разное количество встреч. В квинтете лидируют шотландцы, набравшие в четырех матчах 12 очков из 12 возможных.

Грузины идут на втором месте с четырьмя баллами в трех играх. Испанцы занимают четвертую строчку — на их счету три очка в двух встречах. Из группы в финальную часть Евро-2024 напрямую отберутся две команды.

Прогнозы на спорт
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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