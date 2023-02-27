Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года

Соперники в этом сезоне отлично играют в атаке.

28 февраля состоится ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Краснодар», в первой встрече армейцы победили 3:0. Арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир начнется в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.46, вероятность — около 39%. Выигрыш «быков» предложен за 2.90 (33%). Котировка на ничью — 3.50 (28%).

В первом матче команда Владимира Федотова победила 3:0 и создала отличный задел для прохода в полуфинал. Причем нападающий армейцев Хорхе Карраскаль еще и не реализовал 11-метровый на 63-й минуте. Букмекеры даже не предлагают рынок на выход армейцев в следующий раунд. На триумф «Краснодара» по итогам двух матчей можно поставить за 25.0.

ЦСКА — сложный соперник для «быков». Краснодарцы не проиграли москвичам всего дважды за последние пять матчей во всех турнирах. Рынок на то, что команда Владимира Ивича не уступит в предстоящей игре, оценен в 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.30;

• успех хозяев с таким же счетом — за 8.20.

Несмотря на три гола в московском матче, аналитики сомневаются, что в ответной встрече команды снова порадуют результативностью. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.85, условие «обе забьют — нет» идет за 1.95.

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года

«Быки» проводят не лучший сезон: в чемпионате команда идет только восьмой, а в Кубке заняла первое место на групповом этапе во многом благодаря несложным соперникам («Локомотив», «Химки» и «Нижний Новгород»). При этом отрыв «Краснодара» от третьего места составил лишь три очка.

«Быки» неплохо стартовали, но ближе к середине осени их результаты сильно испортились: с октября «Краснодар» провел 11 матчей во всех турнирах, в которых победил всего три раза и потерпел шесть поражений. Зимой в команде даже сменился главный тренер: вместо Александра Сторожука пришел Владимир Ивич.

«Быки» неплохо играют в атаке: по сезону отличаются 1.75 раза за игру. Но игра впереди нестабильна: «Краснодар» не забил ни одного мяча в четырех из последних 11 игр во всех турнирах. А больше одного гола за это же количество матчей команда оформила лишь пять раз.

Армейцы в этом сезоне отличаются 1.71 раза в среднем за игру. Ждете еще один яркий матч от ЦСКА? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола оценен в 2.40, ИТМ2 (1.5) — в 1.58.

Красно-синие тоже выступают не слишком стабильно: в РПЛ набрали всего на четыре очка больше «быков», а в группе Кубка России вообще заняли только второе место. Также в команде Федотова, в отличие от «Краснодара», есть недоступные игроки — травмированы Игорь Дивеев и Бактиер Зайнутдинов.

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года

Команды в этом сезоне показывают неплохую игру в атаке: хозяева отличаются в среднем 1.75 раза за матч во всех турнирах, гости — 1.71 раза. Также соперники редко проводят сухие матчи: ЦСКА не забил лишь шесть раз в 24 играх сезона, «Краснодар» — пять раз за такое же количество игр. В первом матче отличился даже Антон Заболотный: для нападающего это лишь первый гол в сезоне-2022/23, но он отлично работает с Федотовым, у которого часто отличался в «Сочи».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.