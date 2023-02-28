Лучшая атака Англии против худшей обороны.

1 марта в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» сойдется с «Эвертоном». Столкновение произойдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.45 по московскому времени. Насладиться английским футболом можно на онлайн-платформе Setanta Sport 1. Главным арбитром назначен Майкл Оливер.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают «Арсенал» безусловным фаворитом игры. На победу «канониров» можно поставить за коэффициент 1.37, что приблизительно 70% вероятности успеха. Ничья оценена за 5.00 (20%), триумф «Эвертона» — за 9.40 (10%).

В недавнем матче «ириски» выиграли у лондонцев со счетом 1:0. Если верите, что команда Шона Дайча снова не проиграет лидеру чемпионата, вариант Х2 доступен за 3.30.

«Эвертон» проиграл первый тайм в четырех гостевых встречах кряду. Поставить на победу «Арсенала» в стартовые 45 минут можно за 1.86.

В 10 последних очных встречах команды забивают в среднем 2.8 мяча, причем в четырех зафиксировано пять и более голов. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Эвертон» забивал «Арсеналу» в каждом из пяти последних противостояний. На гол гостей предложен коэффициент 1.93, на его отсутствие — 1.87.

Наиболее вероятный исход, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу «Арсенала» за 5.70.

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«Канониры» идут во главе таблицы АПЛ с 57 баллами. Артета и компания накопили 18 побед, три ничьих и три поражения. У «Арсенала» — вторая оборона и вторая атака чемпионата: разница голов — 52:23. Больше забивает лишь «Манчестер Сити» (64), а пропускает меньше только «Ньюкасл» (15).

У лондонцев — самая опасная и результативная атакующая группа. Сразу три игрока засветились в топ-15 списка бомбардиров АПЛ: Габриэль Мартинелли и Букайо Скака забили по девять голов, у Мартина Эдегора — восемь. А еще Сака и Эдегор раздали восемь и шесть ассистов соответственно — Букайо на третьем месте в АПЛ по системе гол+пас (17).

В феврале лондонцы ненадолго упустили лидерство в чемпионате. Артета проиграл два матча в АПЛ и вылетел из Кубка Англии, но в последних двух встречах «Арсенал» выглядел увереннее: расправился 4:2 с «Астон Виллой» и 1:0 с «Лестером».

«Эвертон» завис в зоне вылета на 18-м месте. Спасительная 17-я строчка — в одном очке от «ирисок». За 24 тура у парней Дайча пять побед, шесть ничейных исходов и 13 поражений. Ливерпульцы — худшая команда АПЛ по забитым голам: разница мячей — 17:32. В последних пяти встречах у мерсисайдцев три поражения и две ничьи.

Лучший атакующий игрок «Эвертона» — Алекс Ивоби. На счету нигерийца шесть результативных передач и гол. А лучшие бомбардиры «ирисок» — Энтони Гордон и Демарай Грэй (по три мяча).

У команд есть травмированные. За «Арсенал» не смогут сыграть Габи Жезус и Мохаммед Эль-Ненни — у обоих повреждены колени. У «Эвертона» в прошлом туре не играли Доминик Калвер-Льюин, Натан Петерсон и Андрос Таусенд.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Эвертон»

По результатам домашних матчей лондонцы — третьи в таблице: они выиграли восемь встреч и уступили лишь в одной из 11. На «Эмирейтс» «канониры» забивают в два раза чаще, чем пропускают — 27:14. При этом они отличились не менее двух раз в семи из восьми последних домашних встреч АПЛ.

«Ириски» — одна из худших команд АПЛ по выступлению в гостях (17-е место): за 11 матчей лишь одна победа. На выезде «Эвертон» пропускает более чем в два раза чаще, чем забивает: разница голов — 6:16. Хуже них только «Ноттингем» — три выездных гола. У мерсисайдцев тянется серия без побед на чужом поле — семь матчей, пять поражений, две ничьих.

По истории встреч команд на поле «Арсенала» преимущество у хозяев. «Канониры» обыграли «Эвертон» в восьми из девяти предыдущих домашних матчей. Но при этом «ириски» забили лондонцам в шести из семи последних выездов на «Эмирейтс» в АПЛ.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.20.